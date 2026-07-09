The Caskhound präsentiert ein neues Double Release mit Glen Garioch und Glenallachie

The Caskhound veröffentlicht heute zwei Fortsetzungen seiner beliebten Abfüllungsserien: Tilo’s Proof wird um einen Glen Garioch ergänzt, Stillman’s Gold bekommt einen neuen Glenallachie – beide aus den Fassbeständen des deutschen unabhängigen Abfüllers.

Wir haben dazu von Tilo Schhnabel die entsprechenden Infos bekommen und teilen sie hier gerne mit Ihnen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

EXPECT THE UNEXPECTED:

THE CASKHOUND präsentiert ein Double Release, das gekonnt mit Erwartungen spielt

EXPECT THE UNEXPECTED – mit diesem Motto schickt THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel zwei außergewöhnliche Single Casks ins Rennen, die Whiskyfans überraschen werden. Denn manchmal schreibt ein Fass seine ganz eigene Geschichte – und führt einen Whisky dorthin, wo ihn niemand vermutet hätte …

Tilos neues DOUBLE RELEASE vereint zwei Malts, die bewusst mit Erwartungen spielen: Ein 13-jähriger GLEN GARIOCH, der trotz klassischer Vollreifung im First Fill Ex-Bourbon Barrel mit verblüffend exotischen Tropenfrucht-Aromen begeistert. Der zweite im Bunde ist ein 10-jähriger GLENALLACHIE, dessen außergewöhnlich lange Zweitreifung im First Fill Sauternes Barrique den eleganten Speyside-Klassiker in einen opulenten, beinahe sündhaft üppigen Genuss verwandelt.

Zwei Brennereien, zwei völlig unterschiedliche Wege – und doch eine gemeinsame Botschaft: Außergewöhnlicher Whisky entsteht dort, wo man den Mut hat, Erwartungen hinter sich zu lassen. Genau diese Fässer sucht THE CASKHOUND: Tropfen mit Ecken, Kanten und Charakter, die ihre Herkunft respektieren, aber ihre ganz eigene Geschichte erzählen.

Dram 1: Tilo’s Proof # 14 – GLEN GARIOCH 2013

Highland Single Malt Scotch Whisky

Fully Matured in a First Fill Ex-Bourbon Barrel

GLEN GARIOCH gehört zu den ältesten Brennereien Schottlands – seit 1797 im tiefsten Aberdeenshire zuhause, mitten im besten Gerstenanbau-Gebiet des Landes. Traditionell gilt die Region als Heimat der eher kräftigen, würzig-kräuterigen Highland Malts. Genau da hätte man auch diesen hier verortet …

Doch unser GLEN GARIOCH hatte andere Pläne. Kein Sherry, kein Wein, keine Spielereien – nur ein schlichtes First Fill Ex-Bourbon Fass, das 13 Jahre lang ungestört wirken durfte. Das Ergebnis überrascht: intensive Fruchtnoten, Kokos und Vanille, fast so, als hätte sich heimlich doch ein Rumfass eingeschlichen. Ausgerechnet das unscheinbarste aller Fässer schickte diesen Highland Malt auf eine untypische, aber sehr aromatische Reise in die Tropen – und bescherte ihm so einen unverwechselbaren Charakter mit echtem Überraschungseffekt!

NOSE: Blütenhonig und Bienenwachs geben den Ton an, dahinter öffnet sich überraschend viel Tropenfrucht – reife Mango, ein Spritzer Ananas, dazu kandierte Orangen und Zitrusschale. Toffee und Vanille vom Ex-Bourbon-Fass legen sich wie eine warme Decke darüber, während zart geröstete Haselnuss und reife Birne für die Highland-Handschrift sorgen.

PALATE: Weich und ölig legt sich der Glen Garioch auf die Zunge, bevor die tropische Frucht der Nase wieder auftaucht – Mango, Melone, saftige Ananas, dazu Honigmelasse und ein Schuss gesalzene Butter. Dann übernimmt die Würze: weißer Pfeffer, knackige Eiche und eine Kräuternote – fast wie Heidekraut – sorgen für Spannung, ohne die fruchtige Süße zu überdecken.

FINISH: Lang und würzig, mit nachklingendem weißem Pfeffer und knackiger Eiche. Ein Hauch Menthol mischt sich unter die abklingende Honigsüße, bevor ein letzter Streifen Tropenfrucht das Ganze abrundet.

50,8 % Vol. Batch Strength • Auflage 265 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

Dram 2: Stillman’s Gold – GLENALLACHIE 2016

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Finished for 5.5 years in First Fill Sauternes Barrique

GLENALLACHIE nahe Aberlour gehört mittlerweile zu den bekanntesten Speyside-Brennereien. Dieser Whisky wurde 2016 destilliert, zu einer Zeit, in der die Brennerei noch für einen leichten, zart-fruchtigen Speyside-Stil stand – zurückhaltend, unaufdringlich und elegant.

Zurückhaltend? Nicht ganz. Nach seiner anfänglichen Reifung im Refill Ex-Bourbon Cask verbrachte unser Malt weitere fünfeinhalb (!) Jahre in einem First Fill Sauternes Barrique – de facto eine Second Maturation, kein einfaches Finish. Die lange Zeit im französischen Süßwein-Fass verwandelte den zarten Speysider in eine weinverwöhnte Süßspeise im Glas. Üppige Aromen von Früchten, Honig und Würze verschmelzen mit Karamell, Zitrusnoten und den feinen Tanninen des Barriques – ein Malt so weich und vollmundig, dass man ihn fast löffeln könnte. Zurückhaltung war gestern; das hier ist purer, dekadenter Genuss!

NOSE: Honigwabe, Aprikosenkompott, dazu reife gelbe Pflaume und karamellisierte Ananas – schon auf der Nase ist klar, wohin die Reise geht. Butterscotch und ein Hauch Bienenwachs mischen sich mit kandiertem Ingwer und einer Prise Mandel. Das First-Fill-Barrique gibt noch eine feine Toastnote und einen Hauch Muskat dazu, die die Süße schön einfangen.

PALATE: Vollmundig, samtig, und ordentlich fruchtig – Pfirsich, weiße Trauben und Aprikose vorne weg, dazu etwas Passionsfrucht, die durchblitzt. Fünfeinhalb Jahre Sauternes hinterlassen eine dichte, fast konfitürenartige Süße, dazu Karamell, etwas süßer Paprika und Vanilleschote. Die Fassstärke kommt weich und gut ausbalanciert ins Spiel und schiebt die Frucht nach vorn, statt sie zu erschlagen.

FINISH: Backgewürze und Rosinen klingen nach, dazu geröstete Mandel, etwas Grapefruit-Noten und Orangenzeste – lang und mit einem letzten Schimmer der Sauternes-Süße.

56,8 % Vol. Natural Cask Strength • Auflage 479 Flaschen (0,5 l) à 44,50 Euro (UVP)

Zwei Fässer, zwei Charaktere – kompromisslos so abgefüllt, wie sie gereift sind: ohne Farbstoff, ohne Kühlfiltrierung und in Fassstärke. Das Double Release ist ab Mittwoch, dem 8. Juli 2026, erhältlich: Der GLEN GARIOCH ist sowohl in unserem Onlineshop als auch bei Fachhändlern verfügbar, während der GLENALLACHIE exklusiv über den ausgewählten Fachhandel angeboten wird.

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