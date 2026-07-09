HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei unabhängige Knockdhu

Als Originalabfüllungen kennen wir die Whiskys von dort als an cnoc - zwei unabhängige Abfüllungen sind heute bei Serge im Glas

Die Destillerie Knockdhu in den schottischen Highlands nennt ihre Whiskys an cnoc (wohl auch, um sich von Knockando zu differenzieren) – bei unabhängigen Abfüllern laufen sie aber unter dem Destillerienamen.

Zwei dieser unabhängigen Abfüllungen stehen heute bei Serge auf dem Verkostungsprogramm – ein 13 Jahre alter von Infrequent Flyers und ein 20yo von Decandent Drams, der auch als „Sieger“ aus der Verkostung hervorgeht – wenn auch nicht mit berauschender Punktezahl.

Die Tabelle verrät mehr:

AbfüllungPunkte

Knockdhu 13 yo 2012/2025 (57%, Infrequent Flyers, Alistair Walker, ruby Port hogshead finish, cask #800068, 324 bottles)79 
Knockdhu 20 yo 2006/2026 (53.6%, Decadent Drams, refill hogshead, 114 bottles)82
Knockdhu © Gerhard Kreutz, Genuss am Gaumen
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