Serge verkostet: Zwei unabhängige Knockdhu

Die Destillerie Knockdhu in den schottischen Highlands nennt ihre Whiskys an cnoc (wohl auch, um sich von Knockando zu differenzieren) – bei unabhängigen Abfüllern laufen sie aber unter dem Destillerienamen.

Zwei dieser unabhängigen Abfüllungen stehen heute bei Serge auf dem Verkostungsprogramm – ein 13 Jahre alter von Infrequent Flyers und ein 20yo von Decandent Drams, der auch als „Sieger“ aus der Verkostung hervorgeht – wenn auch nicht mit berauschender Punktezahl.

Die Tabelle verrät mehr:

Abfüllung Punkte

Knockdhu 13 yo 2012/2025 (57%, Infrequent Flyers, Alistair Walker, ruby Port hogshead finish, cask #800068, 324 bottles) 79 Knockdhu 20 yo 2006/2026 (53.6%, Decadent Drams, refill hogshead, 114 bottles) 82