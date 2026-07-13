Serge verkostet: Zwei schöne Unabhängige aus Glen Elgin

„Spektakulär“ nennt Serge die beiden Independent Bottlings aus Glen Elgin, einer Speyside-Brennerei unter dem Regime von Diageo – und für den typischen Speyside-Stil allgemein geschätzt – bei Whiskyfreunden ebenso wie bei Blendern (neben Lagavulin ist er eines der Backbones von White Horse).

Die beiden Unabhängigen, die Serge heute im Glas hat, sind Veröffentlichungen aus dem laufenden Jahr, und 15 sowie 22 Jahre alt. Er ist voll des Lobes für sie, was sich dann nicht nur in den Tasting Notes, sondern auch in der Bewertung laut unserer Tabelle niederschlägt:

Abfüllung Punkte