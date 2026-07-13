SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei schöne Unabhängige aus Glen Elgin

Die Diageo-Brennerei in der Speyside arbeitet hauptsächlich für Blends - zwei unabhängige Abfüllungen zeigen, dass sie auch Single Malt kann

„Spektakulär“ nennt Serge die beiden Independent Bottlings aus Glen Elgin, einer Speyside-Brennerei unter dem Regime von Diageo – und für den typischen Speyside-Stil allgemein geschätzt – bei Whiskyfreunden ebenso wie bei Blendern (neben Lagavulin ist er eines der Backbones von White Horse).

Die beiden Unabhängigen, die Serge heute im Glas hat, sind Veröffentlichungen aus dem laufenden Jahr, und 15 sowie 22 Jahre alt. Er ist voll des Lobes für sie, was sich dann nicht nur in den Tasting Notes, sondern auch in der Bewertung laut unserer Tabelle niederschlägt:

AbfüllungPunkte

Glen Elgin 15 yo 2011/2026 (55.6%, Fadandel, 1st fill bourbon barrel, cask #800663, 185 bottles)89
Glen Elgin 22 yo 2004/2026 (52.2%, Thompson Bros., for Dornoch Castle, refill hogshead, cask #801309, 261 bottles)90
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