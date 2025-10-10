BOTTLE MARKET Bremen lädt ein – 130 Ausstellende mit mehr als 1.000 Whisk(e)y-, R(h)um- und Gin-Sorten

Er ist ein Whisky-Fixpunkt im Norden Deutschlands – und in diesem Jahr der letzte Höhepunkt des Messekalenders für Whisky: Der BOTTLE MARKET Bremen findet 2025 mitten in der Adventszeit statt, umd zwar am 12. und 13. Dezember, in der Messehalle Bremen. 130 Aussteller machen diese Messe zu einem besonderen Erlebnis – und dass Bremen in der Vorweihnachtszeit einen eigenen Reiz hat, muss ja nicht extra erwähnt werden.

Was es in diesem Jahr auf dem BOTTLE MARKET Bremen zu erleben gibt und wie Sie schon jetzt an die Tickets kommen, lesen Sie hier

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Wenn der Duft von Torf, Holz und Vanille die Vorweihnachtszeit erfüllt

BOTTLE MARKET Bremen – 130 Ausstellende mit mehr als 1.000 Whisk(e)y-, R(h)um- und Gin-Sorten

Donnerstag, 9. Oktober 2025 – Kurz vor Weihnachten verwandelt sich die Halle 7 der MESSE BREMEN in einen ganz besonderen Ort für Genießer:innen edler Spirituosen: Der BOTTLE MARKET Bremen lädt für den 12. und 13. Dezember zu zwei Tagen voller Geschmack und Brenner-Handwerkskunst ein. Über 100 Destillerien, unabhängige Abfüller:innen und Importeur:innen präsentieren feinste Whisk(e)y-, Gin- und Rumsorten.

(c) oliver saul fotografie

Der BOTTLE MARKET ist also „the place to be“, um feinste Brände in gemütlicher Atmosphäre zu entdecken, sich in die Welt der Aromen zu vertiefen oder auch noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk zu finden. Seit über zehn Jahren ist der BOTTLE MARKET nicht nur Messe, sondern Publikumsevent: Besucher:innen haben die Möglichkeit, direkt mit Brenner:innen und Hersteller:innen ins Gespräch zu kommen und die spannenden Geschichten hinter den Geschmäckern der Destillate zu entdecken.

Neben Whisk(e)y gibt es aber in der Welt der flüssigen Genüsse auf dem BOTTLE MARKET auch viel Platz für würzigen R(h)um und spritzigen Gin. An der GINOthek können Gin-Fans individuell abgestimmte Cocktails mit Wacholderspirituosen mixen lassen und die vielfältigen Beziehungen zwischen Gin, Filler und Botanicals erkunden. ​

(c) oliver saul fotografie

Auf dem BOTTLE MARKET trifft sich die geballte Expertise für Whisk(e)y, Gin und R(h)um, und er ist mittlerweile das Spirituosen-Event im Nordwesten. „Auch in diesem Jahr haben wir außergewöhnliche Ausstellende mit besonderen Bränden bester Qualität zu Gast“, freut sich Nina Birkhold, Projektleitung des BOTTLE MARKET.



Der BOTTLE MARKET ist Freitag von 15 bis 22 Uhr und Samstag von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Die Tickets sind im Vorverkauf online unter www.messe-ticket.de/BRE/BOTTLEMARKET/Shop erhältlich. Im Eintrittspreis sind ein Nosing-Glas, eine Glashalterung und die Garderobe enthalten.

Mehr Infos unter:

www.bottle-market.de

Datum: Freitag und Samstag, 12. und 13. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 21 Uhr

Ort: MESSE BREMEN, Halle 7

Preise: Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 18 Euro, das Zwei-Tages-Ticket 28 Euro. Tickets sollten vorab gebucht werden, denn vor Ort gibt es nur eine Notkasse und die Karten sind online drei Euro günstiger.

Mehr Infos: www.bottle-market.de