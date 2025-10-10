Whic.de setzt beliebte Serie fort: 14-jähriger Ragnarøkkr Surtr entfacht die Herzen von Rauchfans

Aus den Highlands kommt der neue Ragnarøkkr Surtr vom Onlinehändler und unabhängigen Abfüller whic.de, der ab sofort im Shop dort erhältlich ist. Der 14 Jahre alte Whisky aus dem Oloroso Sherry Butt ist auf 570 Flaschen limitiert und kam mit kräftigen 50,9% vol. Alkoholstärke in die Flasche – einem gehaltvoll rauchigem Vergnügen steht also nichts mehr im Weg.

Hier alle Infos, die wir dazu von whic.de erhalten haben:

BELIEBTE PEATED WHISKY SERIE GEHT WEITER

14-jähriger Ragnarøkkr Surtr entfacht die Herzen von Rauchfans

Bremen, 10.10.2025

Heute veröffentlicht whic die nächste getorfte Abfüllung ihrer rockigen Rauchserie Ragnarøkkr. Der 14 Jahre gereifte Highland Single Malt Whisky vereint kräftigen Kaminrauch mit gerösteten Marshmallows und spannender Würze. Dank seiner dunklen Aromenpracht ist Ragnarøkkr Surtr genau der richtige Begleiter in der kalten Jahreszeit.

Das einzelne Oloroso Sherry Butt, in dem der Whisky lagerte, hinterließ neben den winterlichen Würznoten von Sternanis und Muskat weitere Spuren. Gebrannte Mandeln, dunkle Kirsche und bittersüße Orange setzen schöne Akzente zwischen samtener Crème brûlée und Honig. Hier und da blitzen mineralisch-maritime Noten hervor. Surtr bietet neugierigen Whiskyliebhabern bei intensiven 50,9% Vol. einen wunderbar facettenreichen Charakter.

Ungezähmt und ungefiltert fängt der Genuss bereits beim Anblick der satten, natürlichen Farbe an.

Nur 570 Flaschen sind von diesem Single Cask abgefüllt worden. Jetzt ist die Gelegenheit, sich diese Seltenheit zu sichern. Ab sofort und nur bei whic: whic.de/ragnarokkr

„Die lange Reifung hat sich bei Surtr gelohnt. Ein vielschichtiges Aromenabenteuer, angeführt von intensivem Holzrauch, lädt dazu ein, genussvolle Stunden mit den Liebsten zu teilen – ein passender Whisky für die kommenden Herbst- und Wintertage“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Ragnarøkkr

Die epische Saga aus rauchigen Whiskys führt durch den Mythos der Götterdämmerung der nordischen Welt. Mit fassstarken Raucharomen richtet sich die beliebte Serie an entdeckungsfreudige Peatheads. Jede Flasche glänzt mit einem künstlerisch illustrierten Label mit hochwertiger Prägung und prachtvollen Silberelementen. Die detailreiche Bleistiftzeichnung von Surtr, dem Anführer der Feuerriesen, ziert die zehnte Abfüllung und verleiht dem Whisky auch seinen Namen.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/ragnarokkr