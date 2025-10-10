Serge verkostet: Ein halbes Dutzend aus Glen Garioch

Die Destillerie Glen Garioch in Oldmeldrum hat im Lauf ihrer Existenz schon mehrmals den Brennereistil gewechselt – und das wird auch in der Verkostung von Serge Valentin heute deutlich, der neben den rezenten Abfüllungen auch eine aus dem Jahr 1968 verkostet. Und: Auch die Abfüllung vom Wu Dram Clan, die eine Exklusivabfüllung für die morgen beginnende Whisky Live Hamburg ist, ist in der Verkostung und setzt sich mit 90 Punkten an die Spitze der neueren Abfüllungen in der Verkostung. Übrigens: Serge wird ebenfalls in Hamburg sein und dort eine Master Class halten – spannend!

Hier die Verkostung in der Tabelle:

Abfüllung Punkte

Glen Garioch 11 yo (46%, Cadenhead, Original Collection, 2025) 87 Glen Garioch 11 yo 2011/2022 (53.4%, Whiskyjace, Art Edition No.7, barrel) 87 Glen Garioch 11 yo 2011/2023 (53.2% Hidden Spirits for Rudder, Japan, cask #GG1123, 1st fill bourbon barrel, 267 bottles) 86 Glengarioch 13 yo 2011/2025 (52.5%, James Eadie, Distilleries of Great Britain and Ireland, 1st fill European oak Oloroso finish, cask #374456, 592 bottles) 87 Glen Garioch 15 yo 2010/2025 (53.3%, Wu Dram Clan, for Whisky Live Hamburg, oloroso sherry butt, cask #5611, 191 bottles) 90 Glen Garioch 29 yo 1968 (55.4%, OB, for the US, Distillery Archive, hogshead, cask #617, +/-1997) 93