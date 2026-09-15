Buffalo Trace Distillery kündigt „Elmer T. Lee 40th Anniversary Edition“ Single Barrel Bourbon an

Elmer T. Lee begann, nach seinem Dienst im Zweiten Weltkrieg und seinem Abschluss an der University of Kentucky als Instandhaltungsingenieur, 1949 in der damaligen George T. Stagg Distillery in Kentucky/USA, einem Vorläufer der Buffalo Trace Distillery. In den folgenden vier Jahrzehnten begleitete er die Brennerei durch ihre Phasen, und prägte maßgeblich die Zukunft des Bourbon. Er stieg zum Master Distiller auf, und führte 1984 mit „Blanton’s Single Barrel Bourbon“ den weltweit ersten Single-Barrel-Bourbon ein. Zwei Jahre später folgte, als Würdigung seines Einflusses, die Einführung des „Elmer T. Lee Single Barrel Bourbon“.

Zum nun 40-jährigen Jubiläum dieser Erst-Erscheinens kündigt die Buffalo Trace Distillery die „Elmer T. Lee 40th Anniversary Edition“ an. Die Abfüllung wird den Elmer T. Lee Bourbon Single Barrel erstmals weder verdünnt noch gefiltert präsentieren.

„Elmer T. Lee 40th Anniversary Edition“ wird in begrenzter Stückzahl über ein neues Verlosungsverfahren für 99,99 US-Dollar (750 ml; zzgl. ggf. anfallender lokaler Steuern und Gebühren) erhältlich sein. Für die erste Verlosung können sich Interessierte vom 15. September (10:00 Uhr ET) bis zum 17. September (23:59 Uhr ET) online registrieren. Am 22. September werden die Namen von einem unabhängigen Partner per Zufallsprinzip ausgewählt.Alle Teilnehmenden werden über das Ergebnis benachrichtigt. Die ausgelosten Personen haben vom 28. September bis zum 11. Oktober Zeit, die Destillerie während der regulären Öffnungszeiten zu besuchen und ihre Flasche zu erwerben.