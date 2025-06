Buffalo Trace Distillery veröffentlicht Eagle Rare 12 Year Old

Dauerhaft das Eagle Rare Portfolio ergänzen wird, wie die Buffalo Trace Distillery mitteilt, die neue Abfüllung Eagle Rare 12 Year Old. Der Whiskey wurde aus Buffalo Traces Mashbill Nr. 1 destilliert und reifte mindestens 12 Jahre. In die Flaschen kommt er danach mit 95 Proof, also 47,5 % Vol..

Eagle Rare 12 Year Old wird mit Aromen von süßer Eiche und zarten Mandelnoten beschrieben. Am Gaumen präsentiert er sich in einer ausgeprägten Komplexität mit subtilen Vanille- und gerösteten Eichennoten. Er endet mit einem reichen, anhaltenden Finish mit warmen Toffee-Noten.

Ab diesem Monat ist Eagle Rare 12 Year Old in den USA zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 US-Dollar für die 750-ml-Flasche erhältlich (das wären knapp 44 €). Die internationale Märkte folgen dann im Herbst 2025.