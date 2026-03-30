Buffalo Trace Distillery präsentiert die Second Edition der Experimental Daniel Weller Series

Die Buffalo Trace Distillery stellte 2023 mit Daniel Weller Emmer Wheat die erste Edition einer Reihe vor, die den Einfluss unterschiedlicher Weizensorten darstellen soll (wir berichteten). Geplant war damals, alle zwei Jahre diese Serie mit einer neuen Abfüllung zu ergänzen. Nun, etwas später als geplant, erscheint mit Daniel Weller Spelt Wheat die zweite Edition der Experimental Daniel Weller Series vor. Der für diese Abfüllung gewählte Dinkel, eine Getreideart aus der Gattung Weizen, ist für seine subtile Süße und seinen milden Nussgeschmack bekannt, findet allerdings selten in der Whiskey-Herstellung eine Verwendung.

Harlen Wheatley, Master Distiller der Buffalo Trace Distillery, erklärte:

“Rather than leaning on barrel innovation, we chose to strip the process back and let the wheat speak for itself. “By avoiding specialised barrel treatments and techniques, we were able to focus on how spelt wheat’s natural sweetness and distinct character influence the Weller mashbill. Its nuanced profile makes it ideal for experiments where the grain’s personality is meant to shine.”

Daniel Weller Spelt Wheat reifte 10 Jahre und ist mit 47 % Vol. abgefüllt und ab diesem Monat in limitierter Anzhal bei ausgewählten Händlern, Bars und Restaurants in den USA erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 549,99 US-Dollar, was etwas mehr als 470 € wären.