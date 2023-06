Buffalo Trace Distillery stellt Daniel Weller Emmer Wheat Recipe vor

Die zur Sazerac Gruppe gehörende Buffalo Trace Distillery stellt innerhalb ihres Markennamens Daniel Weller eine neue Reihe von Bourbon Whiskeys vor, die den Einfluss unterschiedlicher Weizensorten dargestellen. Für die erste Abfüllung Daniel Weller Emmer Wheat Recipe griff die Brennerei auf die alte Kulturpflanze Emmer zurück. Archäologen fanden in Agypten Hinweise, dass diese Pflanzenart aus der Gattung des Weizen bereits vor mehr als 6.000 Jahren kultiviert wurde, sein Symbol ist auch in die ägyptischen Pyramiden eingraviert, so Buffalo Trace.

Die Maische für diesen Whiskey wurde in der EH Taylor Jr Microstill destilliert, die aus einer Kombination aus Pot und column still besteht. Die Mikrodestille ermöglicht, mit sehr kleinen Chargen zu experimentieren, ohne die Hauptproduktion zu unterbrechen. Daniel Weller Emmer Wheat Recipe reifte fast 12 Jahre und bietet Noten von Orangenschale, Haselnuss, Zimt und Karamell sowie Aromen von kräftiger Eiche, süßem Honig und Obstgartenfrüchten, so die offiziellen Tasting Notes. Buffalo Trace plant innerhalb dieser neuen Reihen, alle zwei Jahre einen Whiskey in limitierter Auflage auf den Markt zu bringen. Daniel Weller Emmer Wheat ist mit 47 % Vol. abgefüllt und in begrenzten Mengen in den gesamten USA zum UVP 499,99 US-Dollar (das wären etwas mehr als 460 €) erhältlich.