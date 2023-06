Die erste Whiskydestillerie Österreichs, die Destillerie Haider, nutzt in ihrem neuesten Projekt die Vorteile der Cryptotechnologie und kombiniert ausgewählte Fässer mit Non-Fungible Token (NFT). Nähere Details und Einzelheiten zu den angebotenen Fässern und wie und in welcher Form Sie einen Anteil erwerben können, finden Sie in der Presseaussendung, die wir von der Destillerie Haider erhalten haben:

Whisky goes NFT

Die erste Whiskydestillerie Österreichs setzt auf Cryptotechnologie

Wien/Roggenreith, am 12.Juni 2023: Die erste Whiskydestillerie Österreichs bestätigt einmal mehr ihre Vorreiterrolle. In einem Pilotprojekt werden die Vorteile von Cryptotechnologie genutzt, um physische Vermögenswerte (Fass Whisky) zu digitalisieren und über Non-Fungible Token (NFT) handelbar zu machen.

„Es ist ein neuer Schritt Richtung Zukunft“, ist sich Jasmin Haider-Stadler sicher. „Wir wollen ausgewählte Fässer als NFT tokenisieren, d.h. es wird 45 Tokens (Anteile) pro Fass geben, die wir als SELECTED SINGLE CASK zum Kauf anbieten“. Dabei entspricht ein Anteil ca. 5 Liter Whisky.

Bislang kennt man „Non-fungible Token“ (NFT) eher im Bereich Bilder, Videos oder Audioaufnahmen. Es ist ein digitales Zertifikat, dass die Echtheit einer digitalen Datei verdeutlicht und deren Nutzungsrechte. Die Whiskydestillerie Haider holt diese einzigartige Besitzurkunde in den Bereich Whisky und schafft damit auch eine einzigartige Wertanlage.

Damit Crypto auch physisch greifbar wird, wird jeder NFT als Münze im 3D-Druckverfahren gedruckt. Die Bestellung erfolgt klassisch über den Onlineshop oder direkt vor Ort. Jede Münze besitzt alle notwendigen Daten für den NFT.

Hard Facts

Fässer als NFT: Ausgewählte Fässer werden als NFT tokenisiert

45 Anteile: Insgesamt wird es 45 Token pro Fass geben, die zum Verkauf angeboten werden

Fünf Liter: Ein Anteil entspricht 5l des ausgewählten Whiskys

NFT als Münze: Damit Crypto auch physisch greifbar wird, wird jeder NFT als Münze mit 3D-Druckverfahren hergestellt. Außerdem besitzt jede Münze alle notwendigen Daten für den NFT.

Bestellung: Die Bestellung erfolgt klassisch über den Onlineshop

Umgesetzt wird das Vorzeigeprojekt gemeinsam mit der Firma LOGMEDIA. Geschäftsführer Marc Gfrerer ist sich sicher: „Die Anwendungsmöglichkeiten von NFTs sind sehr vielfältig. Das Projekt mit dem Whisky der Destillerie Haider soll die Möglichkeit von physischen NFTs in Form von digitalen Zwillingen aufzeigen. Diese Form werden wir in Zukunft öfter sehen. Durch die Münztechnologie wird diese neue Technologie greifbar. Ich bin der Überzeugung, dass NFTs gekommen sind um zu bleiben!“

Die physische Münze kann innerhalb von zwölf Monaten gegen den Whiskyanteil eingetauscht werden. Die Anteile werden als SELECTED SINGLE CASK mit einem von der Destillerie erstellten, individuellen Label,, in nummerierten und von Jasmin Haider-Stadler signierten Flaschen (500 ml) abgefüllt.

Das SELECTED SINGLE CASK kann je nach Verfügbarkeit individuell ausgewählt werden und online oder direkt vor Ort geordert werden.

STANDARD SELECTED SINGLE CASK: Ausgewählte Abfüllung aus dem Standardsortiment der Destillerie mit 41% Alkohol.

RARE SELECTED SINGLE CASK: Ausgewählte RARE Selection Abfüllung mit 46% Alkohol.

YOUR OWN SELECTED SINGLE CASK: Individuell ausgewähltes Fass (je nach Verfügbarkeit), Alkoholgehalt nach Absprache.

Der Whiskyanteil als NFT kann als innovatives Geschenk gesehen werden, als auch in physischer oder in digitaler Form gehandelt oder versendet werden.

Sobald der NFT in Whisky umgetauscht wird, wird dieser wieder vernichtet. Die physische Crypto-Münze kann offline gehandelt oder verschenkt werden, verursacht keine weiteren Emissionen und besteht aus biologischen Nylon-Materialien.

Vorgestellt wurde das innovative Projekt in der Wagemut Bar des Grant Hotels Wien. Nicolas Kröger Barchef der WAGEMUT Bar sagt: „Ich bin begeistert von den Produkten der Destillerie Haider. Der Whisky made in Austria wird unsere Karte bereichern und wir werden ihn Teil unserer Drinks sein lassen.“

Für die Projektvorstellung hat Nicolas Kröger zwei Cocktails kreiert. Einen mit dem Original Rye Whisky J.H. im Fokus und ein anderer mit einem 100%igen Roggenmalzwhisky.

Das Projekt startet ab Herbst 2023. Interessierte können sich schon jetzt unter nft.waldviertlerwhisky.at für den Newsletter anmelden, um auf dem Laufenden zu bleiben.