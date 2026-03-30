Jefferson’s Bourbon jetzt auch mit Reifung auf Kreuzfahrtschiffen

Bereits im Frühjahr 2022 stellte die US-amerikanische Whiskey-Marke Jefferson’s ihren Jefferson’s Ocean Aged at Sea Rye vor (wir berichteten). Der Roggen Whiskey, abgefüllt in 75% Barrels mit Char-Grad 3 und 25% getoasteten Barrels, reifte zunächst an Land. Eine weitere Reifung fand dann auf hoher See statt. Wie bei The spirits business zu lesen, unternahm Jefferson’s bisher 35 dieser Reifungs-Seereisen, diese allerdings ausschließlich auf Fracht- und Fischereischiffen. Nun nutzt Jefferson’s auch Kreuzfahrtschiffe der Holland America Line für die Reifung seines Bourbons auf See.

Anfang März wurden die ersten Fässer auf die Schiffe verladen. Bis Ende April soll die gesamte Flotte ihr eigenes exklusives Fass an Bord haben. Nach den sechs Monaten an Bord und auf See wird dann jedes Fass einzeln abgefüllt. Jedes dieser Fässer soll dann noch Whiskey für etwa 150 bis 300 Flaschen enthalten. Die Flaschen dieses Jefferson’s Ocean Bourbon werden voraussichtlich 2027 abgefüllt und konfektioniert sein. Und dann den Gästen von Holland America im Rahmen des Single-Barrel-Programms der Kreuzfahrtlinie angeboten werden.

Während der Reifungs-Seereise können die Gäste den Reifeprozess des Bourbons an Bord verfolgen. Verschiedene Aktionen wie informative Verkostungen werden zeigen, wie die Route des Schiffes (Wellen, Meeresluft, die ständige Bewegung des Schiffes, wechselnde Temperaturen und andere natürliche Einflüsse der See) den Geschmack beeinflusst und prägt.