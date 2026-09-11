Die neue Whisky.de Clubflasche 2026/2027 ist da!

Der Onlinehändler whisky.de hat die neueste Clubflasche veröffentlicht; Es ist ein 13 Jahre alter GlenAllachie Pedro Ximénez & Oloroso Cask, der im Rahmen der Wood Collection exklusiv für den Club abgefüllt wurde.

Bei whisky.de ist der Club allerdings etwas anders organisiert: Mitglied wird man automatisch mit dem Kauf der Clubflasche – es ist kein Abo und keine Bindung nötig. Mehr dazu – wie auch zur Einstellung des gedruckten whisky.de-Katalogs, der viele Whiskygenießer über mittlerweile 20 Jahre begleitet hat, in der Presseaussendung, die man uns für Sie gesendet hat:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neue Whisky.de Clubflasche 2026/2027: GlenAllachie Pedro Ximénez & Oloroso Cask

Ab sofort erhältlich: Die exklusive GlenAllachie Sonderabfüllung für Whisky.de Clubmitglieder

Seeshaupt, 10. September 2026 – Whisky.de präsentiert die neue Clubflasche 2026/2027. Für diese exklusive Sonderabfüllung hat Billy Walker gemeinsam mit seinem Team einen besonderen GlenAllachie Single Malt kreiert. Das Speyside-Destillat reifte 13 Jahre und verbindet zwei ausgewählte Sherryfass-Typen: 75 % Pedro Ximénez Puncheons und 25 % Oloroso Sherry Hogsheads.

Die Kombination der Fässer bringt intensive und vielschichtige Aromen zusammen. Mokka und Kakao treffen auf Zimt, Butterkaramell und den für GlenAllachie typischen Heidehonig. Abgefüllt wurde der Single Malt für die Whisky.de Clubflasche aus der GlenAllachie The Wood Collection.

GlenAllachie ist eine junge Brennerei, die sich bereits einen Namen mit hochwertigen Single Malts gemacht hat. Mit 46,5 % vol. kommt der Club-Whisky in natürlicher Form ins Glas. Auf die Zugabe von Farbstoff wurde ebenso verzichtet wie auf eine Kühlfiltrierung.

Die GlenAllachie Pedro Ximénez s Oloroso Cask „Whisky.de exklusiv“ ist ab sofort für Whisky.de Clubmitglieder und alle, die es noch werden möchten, erhältlich.

Ihre Whisky.de Clubvorteile

Mit dem Kauf der Clubflasche werden Sie automatisch für 12 Monate Mitglied im Whisky.de Club.

5% Rabatt (ausgenommen Sonderpreise oder Bücher)

Clubmitgliedschaft inkl. gratis Clubflasche

Exklusiver Vorverkauf von Raritäten

Keine Abo-Bindung

Gültig ab der ersten Bestellung

Der Whisky.de-Katalog: Abschied nach rund 20 Jahren

Mit der neuen Clubflasche endet bei Whisky.de zugleich eine lange Tradition: Zum ersten Mal in unserer Firmengeschichte erscheint kein neuer gedruckter Katalog. Nach rund 20 Jahren ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen.

Der Katalog hat viele unserer Kunden über Jahre begleitet und war für viele eine geschätzte Orientierungshilfe. Diese Verbundenheit wissen wir sehr zu schätzen.

Gleichzeitig bietet ein gedruckter Katalog nur eine Momentaufnahme. Produkte können ausverkauft sein, neue Abfüllungen hinzukommen oder Preise sich ändern. Unser Online-Shop ist dagegen jederzeit aktuell und bildet Verfügbarkeiten, Preise, Neuheiten und Angebote unmittelbar ab.

Auch der nachhaltige Umgang mit Ressourcen spielt eine wichtige Rolle. Deshalb verzichten wir künftig auf den gedruckten Katalog und richten unseren Blick auf eine moderne, aktuelle und digitale Präsentation unseres Sortiments.

Wir verabschieden uns damit von einem Stück Whisky.de-Geschichte und danken allen Kunden, die uns und unseren Katalog über viele Jahre begleitet haben.

Slàn leat – Leb wohl

Unser Abschiedsgeschenk für Sie:

Seit dem 31. August 2026 erwartet Sie für drei Wochen eine besondere Aktion zum Abschied vom gedruckten Whisky.de-Katalog.

Der Whisky.de Jahreskalender 2027 zeigt 14 Motive von ehemaligen Katalog-Titelbildern aus vergangenen Jahren. Zu jeder abgebildeten Brennerei bieten wir einen passenden Whisky zusammen mit einem von Ben und Horst Lüning signierten Gratis- Whisky.de Glas an.

Zusätzlich erhalten Sie den Jahreskalender 2027 ab einem Bestellwert von 110 Euro gratis. Eine gute Gelegenheit, die Whisky.de Clubflasche für 60 Euro gleich mitzubestellen und den erforderlichen Bestellwert schneller zu erreichen.

Sichern Sie sich jetzt dieses besondere Angebot unter: https://www.whisky.de/shop/Slan-Leat- Katalog/