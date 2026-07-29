Zu seiner Markteinführung in UK am 20. Juli haben wir ihn bereits in einem kurzen Beitrag vorgestellt – nun haben wir dem neuen Glenglassaugh 15yo, der die Core Range nach oben hin ergänzt, anlässlich seines Erscheinens in Deutschland natürlich nochmals die verdiente Bühne gegeben: Ab August können Sie die neue Abfüllung der Küstenbrennerei in den schottischen Highlands auch in Deutschland erwerben.

Was Sie bei der nun ältesten Abfüllung der Glenglassaugh Core-Range, den in Pedro-Ximénez-Sherry- und spanischen Weinfässern gereiften Glenglassaugh 15yo erwartet, lesen Sie hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Brown-Forman Deutschland präsentiert Glenglassaugh 15 Years Old Reife Küstenaromatik mit außergewöhnlicher Tiefe

Die schottische Küstendestillerie Glenglassaugh erweitert ihr Kernsortiment um den Glenglassaugh 15 Years Old. Die neue Abfüllung markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Destillerie und bietet GenießerInnen des Flaggschiffs Glenglassaugh 12 Years Old erstmals die Möglichkeit, innerhalb der Core Range auf eine ältere Abfüllung umzusteigen. Gereift in Pedro-Ximénez-Sherry- und spanischen Weinfässern, überzeugt der Single Malt mit außergewöhnlicher Tiefe. Sein Geschmacksprofil vereint Schokoladen- und Kaffeenoten mit der für Glenglassaugh typischen tropischen Fruchtigkeit und einer feinen Meersalz-Note.

Eine neue Facette des Coastal Style

Seit 1875 entsteht oberhalb der Sandend Bay in den schottischen Highlands ein Single Malt, der von den Einflüssen von Land und Meer geprägt wird. Mineralreiches Quellwasser bildet die Grundlage für den charakteristisch fruchtigen New Make Spirit, der anschließend in den küstennahen Lagerhäusern der Destillerie reift. Unter der kreativen Leitung von Master Blender Dr. Rachel Barrie entwickelt Glenglassaugh seinen charakteristischen Coastal Style konsequent weiter.

„Der 15 Years Old zeigt, wie unsere Lage an der Küste den üppigen Charakter des Glenglassaugh-Destillats über die Jahre prägt. Bei der Kreation dieser Abfüllung ließ ich mich von den Sonnenuntergängen am Strand der Sandend Bay über der Nordsee inspirieren. Durch die Kombination aus Pedro-Ximénez-Sherry- und spanischen Weinfässern entsteht eine beeindruckende, genussvolle Tiefe“,

erklärt Master Blender Dr. Rachel Barrie.

Abgefüllt mit 46 % Volumen und in natürlicher Fassfarbe präsentiert sich dieser Single Malt vollmundig und vielschichtig. Pur oder mit einem Schuss Quellwasser entfaltet er sein Aromenspektrum besonders eindrucksvoll.

Tasting Notes

Farbe: Satter Bernstein

Nase: Verführerische Anklänge von Schokoladensauce und cremigem, gesalzenem Karamell, durchzogen von heller spanischer Orange, dunklem Manuka-Honig und reichhaltigem Dattelsirup.

Geschmack: Wogende Wellen von sämigem, gesalzenem Zuckersirup (Treacle) und karamellisierten Datteln verschmelzen mit saftiger Orangen-Papaya in einem einhüllenden Schokoladen-Kaffee-Elixier.

Markteinführung

Der Glenglassaugh 15 Years Old ist ab Anfang August 2026 deutschlandweit im ausgewählten Spirituosenfachhandel und E-Commerce erhältlich (UVP 79,99 €, 0,7-l- Flasche, 46 % Vol.).

Über Glenglassaugh

Die Glenglassaugh Destillerie wurde 1875 nahe der Sandend Bay an der Küste des Moray Firth in den schottischen Highlands gegründet. Nach über zwei Jahrzehnten im Dornröschenschlaf wurde sie 2008 wiedererweckt. Dabei entdeckte man in den küstennahen Lagerhäusern einen außergewöhnlichen Schatz seltener Whiskyfässer, von denen einige seit mehr als fünf Jahrzehnten reiften. Diese exklusiven Abfüllungen erscheinen heute als Teil der Serpentine Coastal Cask Collection.

Als kleine Boutique-Destillerie ist Glenglassaugh eng mit ihrer Küstenlage verbunden. Die Fässer reifen in Sichtweite des Meeres, dessen Umgebung den unverwechselbaren, üppigen Coastal Style der Single Malts auf natürliche Weise mitprägt. Mit dem neuen Markenauftritt und Portfolio, das 2023 eingeführt wurde, verbindet Glenglassaugh sein historisches Erbe mit einer modernen Interpretation seines charakteristischen Küstenstils.

Zum Portfolio gehören die gereiften Abfüllungen Glenglassaugh 12 Years Old und der neue Glenglassaugh 15 Years Old, die No-Age-Statement-Whiskys Glenglassaugh Sandend und Glenglassaugh Portsoy sowie die prestigeträchtige Serpentine Coastal Cask Collection. Zuletzt wurden Glenglassaugh 12 Years Old, Sandend und Portsoy bei der San Francisco World Spirits Competition 2026 jeweils mit Double Gold ausgezeichnet und erreichten 97 von 100 Punkten.