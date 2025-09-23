Mac-Talla stellt die zweite Abfüllung ihrer Lighthouse-Serie vor

Mac-Talla, die Islay Single Malt Whisky Marke der Morrison Scotch Whisky Distillers, stellt die zweite Abfüllung ihrer Lighthouse-Reihe vor. Nach der 2024 erschienen ersten Abfüllung, die von der Idee eines Leuchtturms als „guiding light“ inspiriert war, greift die 2025er Version die Worte „guiding hand“ auf. Auch bei der diesjährigen Edition lud Mac-Talla ausgewählte Partner aus dem Einzelhandel und Bar-Bereich ein, um bei der Auswahl des Spirits mitzuwirken. Zu den Partnern, die bei der Auswahl des Whiskys halfen, gehörten Vin et Whisky in Paris, 3 Greek St in London, The Black Cat in Edinburgh und Tara Spirits in München.

Der verwendete Whisky reifte in einer Kombination aus First-Fill-Bourbon, First-Fill-Oloroso und Pedro-Ximénez-Sherry sowie First-Fill-Bordeaux-Fässern und wurde in neuer amerikanischer Eiche ausgebaut. Abgefüllt mit 54,7 % Vol., zeigt Mac-Talla Lighthouse 2025 laut der offizillen Verkostungsnotizen Noten von Toffee, Milchschokolade, Trockenfrüchten, Holzgewürzen, weichem Torf und gerösteter Kokosnuss.

Mac-Talla Lighthouse 2025 (54,7 % vol., UVP £74, das wären etwa 85 €) ist ab dem 24. September exklusiv bei den Partnern von Mac-Talla Lighthouse in Großbritannien und der EU erhältlich.