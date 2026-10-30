Whisky, keltische Seele und große Namen: Das Celtic Castle Festival 2026 – vom 13. bis 15. November 2026 auf der Plassenburg

Die Plassenburg in Kulmbach ist der Veranstaltungsort des Celtic Castle Festival 2026, das wieder mit einem reichhaltigen Programm und Whiskyangebot aufwarten kann. Aus Schottland kommen zum Beispiel Stewart Dick von Torabhaig, Patrick James, Brand Ambassador für Gordon & MacPhail und Benromach oder Ashley MacGregor, Distillery Ambassador bei Bruichladdich. Aber auch einen musikalischen Stargast hat das Festival wieder zu bieten: Christine Kammerer wird eines ihrer wirklich hörenswerten Konzerte geben.

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Whisky, keltische Seele und große Namen: Das Celtic Castle Festival 2026 lädt zum außergewöhnlichen Whisky-Wochenende auf die Plassenburg

Vom 13. bis 15. November 2026 wird die Kulmbacher Plassenburg zum Treffpunkt internationaler Whisky-Experten. Exklusive Masterclasses, außergewöhnliche Abfüllungen, persönliche Geschichten aus Schottlands Destillerien und ein einzigartiges Whisky-&-Music-Erlebnis versprechen drei Tage voller Genuss und Entdeckungen.

Kulmbach. Es gibt Orte, an denen Whisky mehr ist als ein Getränk. Orte, an denen Geschichte, Handwerk, Menschen und Geschichten zu einem besonderen Erlebnis verschmelzen. Die Plassenburg in Kulmbach ist ein solcher Ort. Vom 13. bis 15. November 2026 öffnet sie ihre historischen Tore zur Whisky-Edition des IX. Celtic Castle Festivals und wird für drei Tage zum Treffpunkt für Whisky-Liebhaber, Entdecker und Kenner der internationalen Whisky-Szene.

Internationale Whiskykompetenz kommt nach Kulmbach

Dass sich gleich mehrere hochkarätige Vertreter der internationalen Whiskywelt auf der Plassenburg treffen, ist auch dem Engagement eines Mannes aus der Region zu verdanken: Udo Sonntag, Whiskyexperte, leidenschaftlicher Kenner der schottischen Whiskylandschaft und Gastgeber der Veranstaltungsreihe „Tasting with Udo“, hat seine persönlichen Kontakte und sein internationales Netzwerk genutzt, um renommierte Whisky-Persönlichkeiten und besondere Akteure der Branche für das Celtic Castle Festival nach Kulmbach zu holen.

Sein Anspruch: Whisky nicht einfach nur ins Glas zu bringen, sondern die Menschen, Geschichten und Philosophien dahinter erlebbar zu machen. Mit „Tasting with Udo“ steht er für genussvolle Whiskybegegnungen, fundiertes Fachwissen und den persönlichen Austausch mit internationalen Branchenvertretern. Beim Celtic Castle Festival bringt er diese Leidenschaft auf die Plassenburg und schafft damit eine besondere Verbindung zwischen der fränkischen Whisky-Community und der internationalen Szene.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Internationale Markenbotschafter, renommierte unabhängige Abfüller und außergewöhnliche Whisky-Persönlichkeiten geben sich in Kulmbach die Ehre.

Mit Patrick James, Brand Ambassador für Gordon & MacPhail und Benromach, kommt ein ausgewiesener Kenner der schottischen Whiskywelt auf die Plassenburg. Im Gepäck hat er die faszinierende Welt unabhängiger Abfüllungen, die Kunst jahrzehntelanger Fassreifung und die traditionsreiche Geschichte eines der renommiertesten Familienunternehmen der schottischen Whiskybranche. Seine Masterclasses verbinden fundiertes Fachwissen mit einer angenehm lockeren Atmosphäre – und zeigen, wie viel Persönlichkeit und Geschichte in einem guten Dram stecken können.

Ein echtes Stück Islay reist mit Ashley MacGregor, Distillery Ambassador bei Bruichladdich, nach Kulmbach. Auf der berühmten Whiskyinsel geboren, kennt sie die Destillerie, ihre Menschen und deren Geschichten aus unmittelbarer Nähe. Sie bringt authentische Einblicke in die Philosophie und Arbeitsweise von Bruichladdich mit und nimmt die Teilnehmer mit auf eine persönliche Reise durch die facettenreiche Whiskywelt Islays.

Auch die Isle of Skye ist prominent vertreten: Stewart Dick, Global Brand Ambassador von Mossburn Distillers, präsentiert die Welt der Torabhaig Distillery. Die vergleichsweise junge Brennerei hat sich mit ihren charaktervollen, rauchigen Single Malts bereits einen Namen gemacht. Stewart Dick vermittelt Hintergründe zur Entwicklung der Destillerie, ihrer Philosophie und dem unverwechselbaren Charakter ihrer Whiskys.

Islay Cask Company: Unabhängiger Whisky mit Charakter und Tradition

Ein weiterer besonderer Höhepunkt ist die Islay Cask Company, die als Independent Bottler seit Jahren zu den festen und geschätzten Bestandteilen des Celtic Castle Festivals gehört. Mit ihren sorgfältig ausgewählten Abfüllungen begeistert sie regelmäßig Whiskyfreunde und Kenner, die das Besondere im Glas suchen.

Ihre langjährige Verbundenheit mit dem Celtic Castle Festival steht zugleich für Kontinuität, Leidenschaft und die besondere Atmosphäre, die diese Veranstaltung auszeichnet. Für Besucher bietet sich damit erneut die Gelegenheit, spannende Abfüllungen zu entdecken und mit einem unabhängigen Abfüller über Fassauswahl, Reifung und die Besonderheiten einzelner Whiskys ins Gespräch zu kommen.

Die Kombination aus etablierten Destillerien, internationalen Markenbotschaftern und unabhängigen Abfüllern macht die Whisky-Edition 2026 besonders reizvoll. Hier treffen unterschiedliche Sichtweisen aufeinander – und genau daraus entstehen oft die spannendsten Entdeckungen im Glas.

Whisky trifft Musik: Ein Finale für alle Sinne

Ein ganz besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher am Sonntag, 15. November, mit der großen „Whisky & Music Experience“. Hier wird Whisky nicht nur verkostet, sondern in einen außergewöhnlichen kulturellen Kontext gestellt. Aromen, Geschichten und musikalische Klangwelten verbinden sich zu einem Erlebnis, das weit über das klassische Whisky-Tasting hinausgeht.

Im Mittelpunkt steht Christine Kammerer, eine außergewöhnliche Künstlerin mit nordischen Wurzeln und schottischer Heimat. Die in Dänemark geborene und heute in Schottland lebende Sängerin, Komponistin und Multiinstrumentalistin verbindet keltische und nordische Musiktraditionen mit Folklore und Erzählkunst. Ihre eigens entwickelten Whisky-Erlebnisse schlagen eine faszinierende Brücke zwischen Geschmack, Musik und Geschichte.

So entsteht ein Festivalfinale, bei dem der Dram im Glas und die Musik auf der Bühne zu einer gemeinsamen Geschichte werden – atmosphärisch, authentisch und mit allen Sinnen erlebbar.

Mehr als Whisky: Eine Reise in die keltische Genusskultur

Das Celtic Castle Festival versteht Whisky als Teil einer lebendigen Kultur. Es geht um Herkunft und Handwerk, um Tradition und Innovation, um die Menschen hinter den Destillerien und um die Geschichten, die seit Generationen weitergegeben werden.

Gerade diese Mischung macht den besonderen Reiz der Whisky-Edition aus. Ob erfahrener Whisky-Enthusiast, Sammler, neugieriger Einsteiger oder Liebhaber schottischer Kultur: Die Besucher erwartet ein Wochenende, das fachliche Tiefe und genussvolle Unterhaltung auf besondere Weise miteinander verbindet.

Und die Kulisse könnte kaum passender sein: Die historischen Mauern der Plassenburg schaffen eine Atmosphäre, in der schottische Whiskytradition und fränkische Gastfreundschaft eine außergewöhnliche Verbindung eingehen.

Wer Whisky liebt, sollte sich dieses Wochenende vormerken!

13. bis 15. November 2026: Whisky-Edition – internationale Whiskyexperten, exklusive Masterclasses, außergewöhnliche Abfüllungen und die Whisky & Music Experience.

Die Plassenburg wird damit im November zum Schauplatz außergewöhnlicher Begegnungen mit der keltischen Kultur. Für Whiskyfreunde steht dabei vor allem eines im Mittelpunkt: drei Tage, an denen sich alles um den besonderen Genuss im Glas und die Geschichten dahinter dreht.

Tickets und weitere Informationen:

www.celtic-castle.de

Anreise: Ein Shuttleservice ab dem Zentralparkplatz steht zur Verfügung. Die Zufahrt zur Plassenburg ist grundsätzlich nur für Personen mit entsprechendem Merkzeichen G vorgesehen.

Veranstalter: Hotel Lindenmühle, Kulmbach