Ein Spiel für Whiskyfreunde, das wir Ihnen bereits im letzten Jahr vorgestellt haben, möchten wir Ihnen – da ja die wenigsten von uns ein Elefantengedächtnis besitzen – jetzt vor Weihnachten mit einer Aussendung des Spieleerfinders nochmals vorstellen: Maltfriend’s Journey ist ein Brettspiel, das imviktorianischen Schottland spielt und Handel, Strategie und Glück miteinander verbindet. Auf Grund seiner Thematik eignet es sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk für alle, die Whisky oder Spiele oder beides mögen.

Hier die Aussendung, die wir dazu erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Schottland unter dem Weihnachtsbaum

Maltfriend’s Journey® – das besondere Geschenk für Whisky- und Schottlandfans

Die Whiskyvorlieben sind verschieden: Single Malt oder Blend, rauchig oder mild, Highlands, Speyside oder Islay. Maltfriend’s Journey® bringt sie alle spielerisch an einen Tisch und trifft jeden Geschmack.

Das Brettspiel entführt ins viktorianische Schottland – eine Zeit des Fortschritts, aber auch großer Herausforderungen. In den Fußstapfen visionärer Ingenieure und mutiger Geschäftsleute gilt es, Schottland zu bereisen und eigene Whisky-Brennereien zu errichten.

Abenteuer, Strategie und Whisky

Bei Maltfriend’s Journey® geht es nicht um Whisky-Trivia, sondern um echtes Gameplay. Whiskyfässer sind dabei bares Geld. Doch für den Erfolg braucht es mehr als nur „Cash“: Geschicktes Planen, taktisches Handeln und ein gutes Gespür für optimale Handelsrouten. Aber auch die beste Strategie ist keine Garantie – das Glück kann sich jederzeit wenden.

Das Spielerlebnis zum Verschenken

Whisky verbindet Genuss, Geschichte und die Faszination für Schottland. Maltfriend’s Journey® bringt all das zu einem gemeinsamen Spielerlebnis zusammen. So wird das Spiel zu einer besonderen Geschenkidee für Whiskyfans, Schottlandliebhaber, Reisebegeisterte und Freunde strategischer Brettspiele.

Das steckt in Maltfriend’s Journey®:

Authentisches Schottland-Flair: eine Reise durch das viktorianische Schottland

eine Reise durch das viktorianische Schottland Echtes Gameplay statt Trivia: Strategie, Taktik, Handel und eine Portion Glück

Strategie, Taktik, Handel und eine Portion Glück Whisky als roter Faden: eigene Brennereien errichten und Schottland aus einer besonderen Perspektive entdecken

eigene Brennereien errichten und Schottland aus einer besonderen Perspektive entdecken Liebevolles Design: detailreich im Stil der Zeit gestaltet

detailreich im Stil der Zeit gestaltet Hochwertige und nachhaltige Produktion: FSC-zertifiziert und in der EU hergestellt

FSC-zertifiziert und in der EU hergestellt Deutsch und Englisch: zweisprachig spielbar

Maltfriend’s Journey® – A Whisky Adventure in Scotland ist im gut sortierten Whiskyfachhandel erhältlich.

Weitere Informationen, die Spielanleitung und ein Video zu einer der Spielvarianten gibt es unter maltfriend.de.