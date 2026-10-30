Serge verkostet: Drei aus Balblair

Drei Abfüllungen aus der Core Range von Balblair stehen heute auf dem Programm bei Serge Valentin – der 15yo, der 18yo und der 25yo, alle drei aus dem laufenden Jahr. Während sie von Serge gut bewertet werden, vermisst er in den neuen Abfüllungen doch etwas die enorme Fruchtigkeit, die früher für Balblair so typisch war.

Dementsprechend sehen auch heute die Wertungen der Verkostung aus: Gut, aber nicht überragend. Der Überblick in unserer Tabelle:

Abfüllung Punkte

Balblair 15 yo (46%, OB, +/-2026) 83 Balblair 18 yo (46%, OB, +/-2026) 84 Balblair 25 yo (46%, OB, +/-2026) 85

Und als kleines Goodie hier eine Galerie mit Bildern unseres Besuches bei Balblair im Jahr 2024 mit dem mit dem nun schon emeritierten Distillery Manager John MacDonald: