Jetzt erhältlich: Ardara Single Malt Irish Whiskey 2026 Edition

1x Trinkstärke, 1x Fassstärke – mit 46% und 60,9% vol. Alkoholstärke sind die beiden neuen Bottlings aus der Ardara Distillery von der Küste Donegals abgefüllt. Der Ardara Single Malt Irish Whiskey 2026 Edition hat jetzt über den Importeur Haromex Deutschland erreicht und ist im gut sortierten Fachhandel zu finden. Die Preise: Die Trinkstärke kostet UVP 79,90€, der diesjährige Cask Strength 110,90€.

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Ardara Single Malt Irish Whiskey 2026 Edition

Die Ardara Distillery, gelegen an der rauen Küste Donegals, bringt die zweite Abfüllungsreihe auf den Markt und setzt damit die Reise des dreifach destillierten und rauchigen Whiskeys fort. Das Besondere an der Marke bleibt unter anderem das „All Grain In“-Verfahren.

Neben der Tatsache, dass der Whiskey ein Jahr älter ist als die vorherige Jahrgangsabfüllung, ist auch die Fasszusammensetzung des Whiskeys dieses Jahr ein wenig anders:

63% Oloroso Sherry Fass

35,7% Bourbon Fass

1,3% Virgin Oak Fass

Diese Zusammensetzung wird in einem Solera-Vat vermählt und lagert dort kurze Zeit, um vor der Abfüllung eine gewisse Harmonie zu entwickeln.

Der gesamte Prozess ist in moderner Form derselbe wie vor 100 Jahren.

James Dohertys (Gründer) Großvater Frank Carr war damals ein illegaler Destillateur und würde seine eigene Verfahrensweise in der Ardara Distillery wiedererkennen.

In diesem Jahr gibt es auch wieder eine fassstarke Version, die dieses Mal auf 1.000 Flaschen weltweit limitiert ist. Die trinkstarke, blaue Version liegt bei den üblichen und gradlinigen 46 Volumenprozent. Die Entwicklung der Marke geht weiter, und es bleibt spannend.

Tasting Notes

Nase: Steinobst, gezuckerte Pekannüsse, Pfeifentabak, grüner Apfel, Leder, Sandelholz und Rauch.

Gaumen: Weiches, buttriges Mundgefühl, Sauerteig, Mandeln, Beignets, Bienenwachs, Barbecue-Rauch, Biltong, poliertes Leder und eine Note von verkohlten Zitrusfrüchten.

Abgang: Wechselt zwischen erdigem Rauch, gezuckerten Mandeln und getrockneter Orange.

Ab sofort im gut sortierten Fachhandel zu finden!