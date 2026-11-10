Ein langes und intensives Finish von 26 Monaten genoss der Irish Whiskey Silkie Lágrima White Port Cask der Sliab Liagh Distillers, der dank Haromex auf dem deutschen Markt verfügbar ist. Insgesamt sind hier 120 Flaschen erhältlich, mehr über diese Abfüllung in der Aussendung von Haromex:

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Haromex bringt Silkie Lágrima White Port Cask nach Deutschland

Aus der Feder der in Donegal – Irland sitzenden Sliab Liagh Distillers landet eine kleine Rarität mit nur 120 Flaschen auf dem deutschen Markt.

Der Silkie Lágrima White Port Cask Whiskey ist eine einzelne Expression aus dem Fassprogramms der Sliabh Liag Distillers. Basierend auf dem Legendary Silkie mit einem Torfanteil von 4% präsentiert sich die Abfüllung in Verbindung mit dem White Port Cask sehr frisch und ausbalanciert. Lágrima bezeichnet dabei die süßeste Stilistik des weißen Portweins und erweist sich als perfekter Sparringpartner für den leicht rauchigen Legendary Silkie Whiskey.

Das Finish erfolgte für satte 26 Monate. Diese Zeit hat reichlich Spuren im Whiskey hinterlassen und bringt eine angenehme Komplexität in die warmgoldene Flüssigkeit.



Am Flaschenhals sind seit der Neuauflage der Core Range Indikatoren für die Intensität des Rauchs angegeben:

Smoky. Smokier. Smokiest.

Dabei ist die Zuordnung zu den einzelnen Flaschen wie folgt.

Legendary (4% Peat) – Smoky

Dark (15% Peat) – Smokier

Midnight (35% Peat) – Smokiest

Diese Angaben sind seit kurzem auch bei den Sonderabfüllungen zu finden. Der Indikator gibt dabei an, auf welchem Silkie die limitierte Version aufbaut. Im Falle des Silkie Lágrima White Port Cask handelt es sich um den Legendary.

Tasting Notes

Nase: Reichhaltig, sirupartig und intensiv, Bratäpfel, kandierte Kirschen, Kumquats und Preiselbeeren.

Gaumen: Honigartige Pekannüsse, frischer Kiefernduft, getrocknete Orangenscheiben, erdig, Paprika und Walnüsse.

Abgang: Asche, süßer Rauch, der elegant einen Hauch von staubiger Süße hinterlässt.

Die Sonderabfüllung ist ab sofort mit Geschenkbox im gut sortierten Fachhandel zu finden – wer suchet, der findet!