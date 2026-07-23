Germany Exclusive – Silkie Calvados Cask Finish Limited Edition

Vom in Brügge ansässigen Importeur Haromex erreicht uns die Meldung, dass man bei den Sliabh Liag Distillers in der Ardara Distillery ein Fass ihres Silkie Whiskeys exklusiv für den deutschen Markt freigegeben hat. Die Silkie Calvados Cask Finish Limited Edition ist ein leicht rauchiger Whiskey aus Irland, der 23 Monate in einem Calvadosfass gefinisht wurde, um dann mit 49,8% vol. Alkoholstärke in die Flasche zu kommen. 390 Flaschen wurden aus dem Fass abgefüllt – erhältlich sind sie ab sofort im gut sortieren Fachhandel.

Hier die Infos zum neuen Silkie Calvados Cask Finish Limited Edition – Germany Exclusive:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Limited Edition – Silkie Calvados Cask Finish // Germany Exclusive

Die limitierte Abfüllung aus Donegal ist über den in Brüggen ansässigen Importeur und Distributor Haromex in Deutschland eingetroffen.

Die auf 390 Flaschen limitierte Abfüllung wurde vom Bottled Konsortium handverlesen ausgewählt und stellt einmal mehr das ganze Können von Master Blender und Inhaber James Doherty unter Beweis.

Mit diesem leicht rauchigen Whiskey, der für 23 Monate im Calvadosfass gefinisht wurde, wird es Whiskey-Genießern leicht gemacht, eine Entscheidung am Regal zu treffen.



Inspiriert durch Whiskeys aus alten Zeiten, bringt dieses Calvadosfass-Finish eine komplexe Aromenvielfalt in Glas. Leicht säuerliche Physalis – auch Inca Beere oder Kapstachelbeere genannt – schmiegt sich an soften braunen Zucker und helle Kumquat, die kleine Zwergorange, welche den leichten und trockenen Torfrauch hervorhebt.

Calvados eine ein geographisch geschützter Begriff für Apfelbrände aus der Normandie im Nordwesten Frankreichs. Diese nach wie vor vielfach unterschätzte Spirituosenkategorie beweist – nicht zuletzt mit diesem Finish –, welche Aromenvielfalt aus der verbotenen Frucht entstehen kann.

Für Bottled ein Grund mehr, zwei bisher unterbewertete Welten miteinander zu vereinen: Rauchigen irischen Whiskey und fruchtigen Calvados aus Frankreich.

Silkie steht grundlegend für die Möglichkeiten & Sprache des Rauches. Bereits mit der Core-Range „Journey Through Smoke“ begeistert Silkie viele Genießer des flüssigen Rauchs und gilt als Brücke für Whiskeyfans, die sich stetig dem Thema Torfrauch nähern möchten.

Diese leichte und verspielte Facette ist ab sofort im gut sortieren Fachhandel zu bekommen – solange der Vorrat reicht.