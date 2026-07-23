TTB-Neuheit: Hinch Single Malt Irish Whiskey „Irish Signatories“

Heute haben wir uns unter den irischen Neueinträgen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank umgesehen, und dort eine Abfüllung der Hinch Distillery in Nordirland gefunden: Der Hinch Single Malt Irish Whiskey „Irish Signatories“ Semiquincentennial Anniversary Release ist mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt, er stammt aus ex-Bourbonfässern und ist wohl zum 250. Geburtstag der USA aufgelegt worden. Die Anzahl von 250 Flaschen deutet darauf hin, dass man als Fan der nordirischen Brennerei ihn wohl nur in den USA finden wird, unter Umständen auch einige davon in Irland.

Das Etikett zeigt übrigens einen Reprint der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776, und der Name referenziert wohl auf die in Irland geborenen Unterzeichner derselben: Matthew Thornton aus New Hampshire, James Smith sowie George Taylor, beide aus Pennsylvania. Zudem gab es noch sechs Unterzeichner mit irischen Wurzeln, deren Eltern oder Großeltern in Irland geboren wurden.