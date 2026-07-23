Sie kommen nach Deutschland: Kilchoman Family Collection Series – Rare Collection Release

Gestern, zur Vorstellung der Kilchoman Family Collection Series in UK, konnten wir schon erfahren, dass die vier Bottlings der Serie auch in Kürze nach Deutschland kommen werden. Und schon heute, einen Tag danach, gibt es auch die offizielle Bestätigung und Ankündigung vom Importeur HaWe Bremen: Alle vier Bottlings werden auch – in limitierten Mengen – im deutschen Fachhandel erhältlich sein. Das gilt dann wohl auch für die nächsten Jahre, denn diese Serie soll ab sofort jährlich erscheinen und jeweils unter einem Thema stehen. Dieses Jahr: Die Dokumentation des Fasseinflusses mit fortschreitendem Reifeprozess.

Die aktuellen Infos zu den vier Abfüllungen im Alter von 11, 14, 18 und 20 Jahren – das ist der älteste bislang veröffentlichte Kilchoman – finden Sie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Kilchoman Family Collection Series – Rare Collection Release

nach der sehr erfolgreichen Präsentation der einzigartigen Kilchoman Anniversary Casks anlässlich Kilchoman‘s 20-jährigen Jubiläums stellt Islay‘s Farm Distillery erstmals eine streng limitierte Serie vor: die Kilchoman Family Collection – eine Kollektion seltener Age-Statements der bislang ältesten Bestände der Farm Destillerie, persönlich kuratiert von der Gründerfamilie Wills.

Jede Expression wurde individuell von den fünf Mitgliedern der Familie Wills selektiert – eine bedeutende Kollektion, die die persönlichen Vorlieben, gemeinsame Leidenschaft und den sich stetig entwickelnden Charakter von Kilchoman widerspiegelt. Die Premiere der Kilchoman Family Collection umfasst vier Expressionen, mit einer großen Besonderheit und Präsentation des ältesten Kilchoman Release: Kilchoman 20 Jahre, die bislang älteste Veröffentlichung der Destillerie. Die Serie repräsentiert den zunehmenden Einfluss der Ex-Bourbon- und Ex-Sherry Fässer, mit wachsender Reifezeit und einem zunehmend höheren Reifegrad.

Premiere: Kilchoman Family Collection – Rare Collection & Age-Statements

Eingebettet zwischen den weitläufigen Sandstränden und der rauen Schönheit Islay‘s liegt die Farm Distillery Kilchoman. Für den ersten Release der Family Collection wurde jede einzelne Expression persönlich von den fünf Mitgliedern der Gründerfamilie selektiert. Die Serie umfasst vier limitierte kuratierte Fasskompositionen aus seltenen Single Casks.Darunter befindet sich die 14 Jahre gereifte Rockside-Barley-Edition, destilliert im Jahr 2011 aus eigener Farm-Gerste, die auf der Rockside Farm von Kilchoman angebaut und vor Ort gemälzt wurde, mit einem Phenolgehalt von 20 ppm. Ergänzt wird die Kollektion durch eine 11 Jahre Vollreifung im Oloroso-Sherryfass, sowie durch die 18- und 20-Jahre Editionen, aus Kilchoman’s charakteristischer stark getorfter Gerste (50 ppm), die von den Port Ellen Maltings auf Islay stammt.

Premium Design:

Auch optisch unterstreicht die neue Serie ihren exklusiven Anspruch. Die vier Releases präsentieren sich in einer hochwertigen Geschenkbox in strahlendem Kilchoman-Blau und verleiht der Family Cask Collection einen zeitlosen Auftritt.

Editionen im Überblick:

Kilchoman Family Collection 11 Jahre: Ex- Oloroso Sherry Fässer, 54,7 % Vol.

Kilchoman Family Collection 14 Jahre – 100% Islay Malt: Ex- Bourbon Fässer, 50,9 % Vol.

Kilchoman Family Collection 18 Jahre: Ex- Bourbon Fässer, 50,0 % Vol.

Kilchoman Family Collection 20 Jahre – Oldest Release: Ex- Bourbon Fässer: 49,9 % Vol.