House of Hazelwood bringt Charles Gordon Collection 2026 nach Deutschland

Die House of Hazelwood Abfüllungen sind bekannt für ihre ausgezeichneten Eckdaten und hohe Qualität – kein Wunder, stammen sie doch aus privaten Fässern der Familie Grant.

Zur Übernahme der Vertretung der PR-Agenden von House of Hazelwood in Deutschland durch Nettalents haben wir eine deutsche Übersetzung der Vorstellung der vier Whiskys der Charles Gordon Collection 2026 erhalten (wir haben sie erstmals im April auf Englisch vorstellen können) – diese Abfüllungen (ein Single Grain, ein Blend und zwei Blended Malts – der jüngste davon 45 Jahre alt)) sind auch in Deutschland erhältlich. Lesen Sie alles Wissenswerte über die Bottlings, das Unternehmen und die Charles Gordon Collection hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

HOUSE OF HAZELWOOD PRÄSENTIERT: DIE CHARLES GORDON COLLECTION 2026 – VIER SELTENE WHISKYS, GEBOREN AUS VISION UND ZEIT

House of Hazelwood Abfüllungen stammen aus der privaten und historischen Whisky-Sammlung der Familie Gordon.



Abfüllungen stammen aus der privaten und historischen Whisky-Sammlung der Benannt nach Hazelwood House, dem Familiensitz in Dufftown , dokumentiert diese sieben Jahrzehnte Whisky Geschichte – mit seltenen Herkünften und historischen Herstellungsweisen.



, dokumentiert diese sieben Jahrzehnte Whisky Geschichte – mit seltenen Herkünften und historischen Herstellungsweisen. Die neue Charles Gordon Collection 2026 umfasst vier streng limitierte Scotch Whiskys. Weltweit auf jeweils weniger als 300 Flaschen limitiert.



Sie umfasst außergewöhnliche Whiskys im Alter von 45 bis 48 Jahren, darunter ein Single Grain Whisky von 1977 sowie einen 46-Year-Old Blended Malt Scotch Whisky.

Mit der Veröffentlichung der neuen Charles Gordon Collection setzt House of Hazelwood das Vermächtnis aus Seltenheit und Raffinesse fort. Nachdem die ersten drei Kollektionen der letzten Jahre weltweit eine außergewöhnlich hohe Nachfrage erzielten und bereits acht der gefeierten Abfüllungen, darunter Blended at Birth, The First Drop, A Singular Blend und The Unknown, ausverkauft sind – setzt die Veröffentlichung der 2026 Collection diesen Erfolg mit streng limitierten Abfüllungen aus den Beständen der Familie Gordon fort.

Jonathan Gibson, Director, House of Hazelwood erklärt:

„Jede dieser außergewöhnlichen Abfüllungen erzählt eine Geschichte, die nur von House of Hazelwood stammen kann – Jahrzehnte der Geduld, der Tradition und stillen Innovation, abgefüllt in ihrer reinsten Form. Wie schon bei den vorherigen Kollektionen handelt es sich hierbei um die überzeugendsten Whiskys, die das Fassinventar der Familie Gordon zu bieten hat – eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, wobei jede Abfüllung durch ihren eigenen Charakter, ihre Geschichte oder ihre Herstellungsweise besticht. Die Collection 2026 verkörpert die Essenz dessen, was House of Hazelwood einzigartig macht: Sie feiert sowohl das feine Zusammenspiel zwischen Fass und Spirituose als auch den Mut zu warten.“

Vier außergewöhnliche Whiskys bieten jeweils einen Einblick in verschiedene Kapitel der schottischen Whisky-Geschichte. Von einem äußerst seltenen Single Grain des Jahres 1977 aus den Pionierzeiten der Girvan-Destillerie bis hin zum ersten torfigen Blended Scotch der Kollektion würdigen diese limitierten Abfüllungen die zeitlose Philosophie von Charles Gordon. Seine Überzeugung, dass ein Whisky „erst dann bereit ist, wenn er bereit ist“, prägt die Arbeit von House of Hazelwood bis heute. Die neue Kollektion umfasst A Different World (Single Grain 1977), The Silent Partner (47-Year-Old Blended Scotch), A Fond Farewell (46-Year-Old Blended Malt) und An Organised Whole (45-Year-Old Blended Malt). Jede dieser Abfüllungen erzählt eine eigene Geschichte von Seltenheit, Tradition und stiller Meisterschaft.

A Different World – Single Grain Scotch Whisky 1977

Die Verkörperung einer vergangenen Zeit, als in der Girvan-Destillerie noch Mais verwendet und in traditionellen Brennanlagen destilliert wurde. Das Ergebnis waren außergewöhnliche Aromen, wie sie bei Grain Whiskys heute nicht mehr zu finden sind. Destilliert in Girvans ursprünglicher ‘one apps’-Brennblase, offenbart dieser bemerkenswerte Single Grain eine unverwechselbare Thymian Note, wie sie bei House of Hazelwood bislang noch nicht zu finden war – entstanden durch einen ungewöhnlichen Entnahmepunkt während der Destillation. Nach 48 Jahren Reifung in einem erstbefüllten Sherry Butt haben sich markante grüne Noten zu einer eleganten, würzigen Kräuter-Komplexität entwickelt, die ebenso überraschend wie faszinierend ist.

The Silent Partner – 47-Year-Old Blended Scotch Whisky

Der erste torfige Blended Scotch, den House of Hazelwood in dieser Collection anbietet, demonstriert die subtile Kunst des Blendings. Süßer Lowland-Grain-Whisky wird mit Highland-Malts kombiniert – gereift in amerikanischer und europäischer Eiche. Der Hauch von Torfrauch aus einer Highland-Destillerie, die in den 1970er-Jahren noch nach traditionellen Methoden arbeitete, verleiht dem Whisky anhaltende Tiefe und eine geheimnisvolle Faszination.

A Fond Farewell – 46-Year-Old Blended Malt Scotch Whisky

Ausschließlich aus den seltenen Hogmanay (schottisch Silvester) Casks der Familie Gordon komponiert, präsentiert sich dieser Whisky mit einem reichhaltig würzigen und wärmenden Aromaprofil. In den 1970er-Jahren, jährlich am Silvesterabend nach schottischer Tradition befüllt, um den Jahreswechsel zu markieren, fängt diese Abfüllung den Lauf der Zeit und den Geist des Feierns auf eindrucksvolle Weise ein. Da die Tradition, Fässer an Hogmanay zu befüllen, inzwischen leider eingestellt wurde, ist diese Abfüllung nicht nur ein außergewöhnlicher Whisky, sondern zugleich ein Stück gelebter Geschichte und eine Erinnerung an eine vergangene Handwerkskultur.

An Organised Whole – 45-Year-Old Blended Malt Scotch Whisky

Komponiert aus Malts verschiedener Highland-Destillerien und gereift in Hogsheads und Sherry Butts, ist dieser Whisky ein eindrucksvoller Beleg für die vielschichtige Komplexität, die durch die Kunst des Blendings entstehen kann. Er vereint die intensive Tiefe der Aromen typisch für Sherry-Reifung mit der sanften Süße amerikanischer Eiche und schafft so eine harmonische Komposition, die weit mehr ist als die Summe ihrer einzelnen Bestandteile.

DIE CHARLES GORDON COLLECTION 2026 VON HOUSE OF HAZELWOOD IST AB SOFORT ÜBER WWW.HOUSEOFHAZELWOOD.COM UND BEI AUSGEWÄHLTEN HÄNDLERN ERHÄLTLICH. ALLE VIER ABFÜLLUNGEN LIEGEN ZWISCHEN EINER UVP VON 3.650 € UND 4.550 € UND SIND WELTWEIT AUF WENIGER ALS 300 FLASCHEN LIMITIERT.