Vorankündigung: Vogtland Spirits im Schlossgarten Greiz vom 28. bis 29. August 2026

Schon die sechste Ausgabe der Vogtland Spirits dürfen wir in diesem Jahr ankündigen – die größte Open Air Messe in Ostdeutschland hat sich sozusagen prächtig entwickelt. Vom 28. bis 29. August 2026 finden Sie im Schlossgarten Greiz alles, was das Herz der Whiskyfreunde begehrt – und diesmal gleichzeitig am Freitag auch die Greizer Kulturnacht in den Schlössern der Stadt. Besucher dieser Kulturveranstaltung haben freien Eintritt zur Messe.

Hier die Infos, die uns der Veranstalter für die Vogtland Spirits übermittelt hat:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Vogtland Spirits im Schlossgarten Greiz vom 28. bis 29. August 2026

Was aus einer kleinen Idee in der Coronazeit entstand, ist mittlerweile die größte Open-Air Whisky- und Genussmesse in Ostdeutschland.

Bereits zum 6. Mal wird in der thüringer Kreisstadt Greiz, die Vogtland Spirits ausgetragen. Vom 28.8. bis 29.8. dreht sich alles um Genuss und Kultur. Ca. 50 Aussteller und Importeure sind auf dem Gelände des Schlossgartens in Greiz anwesend um das Wasser des Lebens zu feiern.

Whisky, Gin, Rum, Zigarren, Pfeifentabak, schottische Kleidung und Livemusik finden Sie in der einzigartigen Kulisse des Schlossgartens in Greiz. Gekrönt wird die Veranstaltung am Freitag mit einem beeindruckenden Feuerwerk.

Auf der Bühne können Sie Ihr Whiskywissen und Ihre Geschmacksknospen unter Beweis stellen, an den Ständen darf geschlemmt und probiert werden. Die Gruppe Liedvogt unterhält den Abend mit Livemusik. Neben den besten Spirituosen der Welt wird es wieder eine Pfeifen- und Zigarrenlounge geben. Lernen Sie den letzten deutschen Masterblender im Bereich Pfeifentabak, Thomas Nietzsche kennen. Sie planen eine Schottlandreise? Auch hierzu gibt es Angebote auf der Messe.

Ein spezieller Messewhisky von Murray McDavid wird das Portfolio neben verschiedenster Masterclass-Tasting abrunden.

Erstmals in der Geschichte der Vogtland Spirits gibt es am Freitag eine kulturelle Kooperation. Parallel zur Messe findet in den Schlössern der Residenzstadt die Greizer Kulturnacht statt. Alle Gäste der Kulturnacht haben freien Einstritt zur Genussmesse.

Freitag, 28.8.26, 14-0 Uhr

Samstag, 29.8.26 14 – 22 Uhr

Tickets unter:

www.angelsshare-whisky.de oder

www.eventim.de