Erfahrene Whisky-Experten gründen Spirituosen-Unternehmensgruppe

Eine Gruppe erfahrener Whisky-Unternehmer und Whisky-Experten, namentlich Charlie MacLean (MBE), Vikki Bruce, Jamie Burke, Liam Hughes und Mike Hayward, haben sich zusammen geschlossen und die MBH Holding gegründet.

Von links: Jamie Burke, Vikki Bruce, Liam Hughes and Mike Hayward

Die unabhängige schottische Spirituosengruppe plant in den Bereichen Scotch Whisky, unabhängige Abfüllung, Markenprodukte, Tourismus, Fassbesitz sowie seltene Spirituosen tätig zu sein. MBH verfolgt eine langfristige, nachhaltige Wachstumsstrategie. Der erwartete Gesamtumsatz liegt bei von 16 Millionen Pfund. Der geschätzte Marktwert ist 5 Millionen Pfund in Form von Fässern und Flaschen angegeben.

Charlie MacLean (MBE), Vikki Bruce und Jamie Burke gründeten im August 2025 bereits Beratungsfirma für Fasskäufer (wir berichteten).

Neben der Weiterentwicklung der bestehenden Geschäftsbereiche und Marken plant die Gruppe gezielte Übernahmen von Whisky- und Spirituosenunternehmen, unabhängigen Abfüllern, Beständen an gereiften oder seltenen Fässern, etablierten Marken sowie Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter und Tourismus.

Mitgründer Liam Hughes erklärt:

“Our intention is to build a substantial independent Scottish spirits group of scale – headquartered in Scotland, creating jobs in Scotland, and exporting premium Scottish products globally. “We have the operational team, the assets and the infrastructure – we will now deploy that selectively.”

Mitgründerin Vikki Bruce ergänzt:

“This is a Scottish growth story. We have combined established businesses with real heritage, and through M&B Whisky and M&B Travel, we have a direct link between Scotland’s whisky story and consumers from around the world.”

Die Gruppe befindet sich bereits in einem frühen Gesprächs-Stadium mit verschiedenen Objekten sowie einer Reihe ausgewählter potenzieller Investoren.