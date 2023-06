Ein ganz besonderer Blended Scotch Whisky kommt jetzt vom unabhängigen Abfüller Adelphi über den deutschen Importeur, der Rolf Kaspar GmbH, nach Deutschland und ist ab sofort im Fachhandel verfügbar: Charlie’s Nose ist einerseits nach dem langjährigen Mentor und Freund von Adelphi, Whiskylegende Charlie MacLean benannt, andererseits nach einer Landmarke selbigen Namens unweit der Destillerie Ardnamurchan, die ebenfalls zu Adelphi gehört.

Was es über den mit 70% sehr „maltreichen“ Blend zu sagen gibt, hier in der offiziellen Presseaussendung:

Maclean’s Nose – Blended Scotch Whisky jetzt endlich in Deutschland

Maclean’s Nose – Blended Scotch Whisky mit einem ausgeprägten Westküsten-Charakter

Gibt es einen weiteren Blend, „quasi-malt“, in diesem Preisbereich, der von Serge Valentin 88 Punkte bekommen hat?

Maclean’s Nose hat einen sehr hohen Malt-Anteil von über 70% und einen hohen Anteil an Ex-Sherryfässern.

Der Whisky ist nicht kühlgefiltert und ungefärbt, abgefüllt mit 46%vol.

Die Verkostungsnotizen:

Verbrannte Zitrusschalen, Meersalz, weiße Schokolade und Lagerfeuer am Strand

Die Zusammensetzung:

40 ex Bourbon ASB Malt Whisky, destilliert in den West Highlands (2018)

5 ehemalige Bourbon ASB Malt Whisky, destilliert in Campbeltown (2016)

16 ehemalige Sherry Hogsheads Malt Whisky, destilliert in den West Highlands (2018)

21 ehemalige Bourbon-Hogsheads Grain-Whisky, destilliert in den Lowlands. (2017)

Die Nase:

Charles MacLean MBE ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten Schottlands und einer der weltweit führenden Whisky-Experten, produktiver Autor und zufälliger Filmstar. Seit 1981 forscht und schreibt Charlie zum Thema Whisky. Bis heute arbeitet er als Berater für die schottische Whiskyindustrie mit dem Schwerpunkt der sensorischen Beurteilung. Für die Adelphi Distillery Ltd ist er seit fast drei Jahrzehnten ein langjähriger, sensorischer Mentor.

Die Landmarke:

Entlang der Küste etwa 2km von der Ardnamurchan Brennerei entfernt befindet sich Camas nan Geall, eine Bucht in einer felsigen Küstenlinie. Der fruchtbare Boden auf Camus nan Geall hat eine lange Siedlungsgeschichte. Unter anderem zeugt davon ein historischer Steinhügel mit Kammern und eine Megalithenanlage. Der Ort diente ebenfalls als Begräbnisstätte der Campbells of Ardslignish, wie auf einigen Grabsteine nachzulesen ist. Oberhalb von Camas nan Geall sieht man die felsige Landzunge Macleans Nase hervorragen.

Die ‚Maclean’s Nose‘ erstreckt sich in den Sound of Mull oberhalb der Mündung des Loch Sunart. Von Adelphi wird sie schon lange gefeiert, hat doch ihre eigene „Chief Nose“ Charles Maclean MBE einst geschrieben: „Die Ardnamurchan-Brennerei, die meiner Nase am nächsten liegt (closest to my nose)“.

Maclean’s Nose und die Ardnamurchan-Halbinsel von oben auf Youtube:

Der Künstler:

Reuben wurde 2020 bei den Scottish Portrait Awards als bildender Künstler des Jahres nominiert. Er schloss sein Studium 2022 mit einem First Class Honours in Bachelor of Arts vom UAL Camberwell College of Artsab.

Mehr zum Künstler unter https://reubensiandegourlay.com/

Zu beziehen ist diese Abfüllung ab sofort im Fachhandel und wird exklusiv importiert von der Rolf Kaspar GmbH www.kaspar-spirituosen.de. Der empfohlene Verkaufspreis ist 33,95EUR inkl. MwSt./Flasche 0,7l.

Weitere Details von www.ardnamurchandistillery.com:

Blended to have a West Coast Character with both a high malt content (70%) and a high proportion of ex-sherry casks.

The label uses crushed barley paper made from a byproduct of whisky production.

Un chill filtered, Natural Colour, 46%ABV, 25 000 bottles

Tasting notes:

Colour: Burnished Gold

Nose: Burnt citrus peel, sea salt, bonfire. Nectarine syrup, lime

marmalade, hay bales, coal bunker and oily shed.

Palate: Puffed rice, homemade rice pudding and white chocolate.

Bright citrus lime pickle. Chantilly cream and Viennetta ice cream.

Ferrero Rocher. Hessian. Burning heather and smoked praline.