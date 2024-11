Wer gewinnt die sechs Flaschen Maclean’s Nose – Blended Scotch Whisky mit tollem Westküsten-Charakter? Auflösung hier!

In unserem gerade abgelaufenen Gewinnspiel ging es um einen ganz besonderen Whisky – der nicht nur bei Serge Valentin eine sehr gute Bewertung von 88 Punkten bekommen hat, sondern auch bei Ralfy zum “Whisky Of The Year For 2024” gekürt wurde:

Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner, der Rolf Kaspar GmbH, verlosten wir 6x eine Flasche Maclean’s Nose, einen Blended Scotch Whisky aus dem Hause Adelphi, der nicht nur einer besonderen Landmarke nahe der Ardnamurchan Distillery gewidmet ist, sondern auch dem Mentor der Brennerei, Charles “Charlie” MacLean MBE.

Die Zahl der Teilnehmer war wieder einmal beeindruckend – ja, es klingt schon etwas lanmgweilig, weil wir es bei jedem Gewinnspiel wiederholen, aber: Wir freuen uns tatsächlich immer über die vielen, vielen Einsendungen, die unsere Gewinnspielpartner und uns darin bestätigen, dass die Preise immer attraktiv sind. Dafür also wie jede Woche ein dickes “Danke”!

Bevor wir Ihnen aber die Gewinner verraten, hier nochmals die Infos zum Preis – als kleines Mittel zur Spannungssteigerung:

Maclean’s Nose – Blended Scotch Whisky mit einem ausgeprägten Westküsten-Charakter

Von Serge Valentin mit 88 Punkten bedacht und von Ralfy auf youtube zum ‘Whisky Of The Year For 2024 (From The Bothy)’ gekürt, hat Maclean’s Nose hat einen sehr hohen Malt-Anteil von über 70% und einen hohen Anteil an Ex-Sherryfässern. Der Whisky ist nicht kühlgefiltert und ungefärbt, abgefüllt mit 46%vol.

Adelphi’s Maclean’s Nose whisky. 09 Apr 2023. © Tina Norris Photography 2023.

Die Verkostungsnotizen:

Verbrannte Zitrusschalen, Meersalz, weiße Schokolade und Lagerfeuer am Strand

Die Zusammensetzung:

40 ex Bourbon ASB Malt Whisky, destilliert in den West Highlands (2018)

(2018) 5 ehemalige Bourbon ASB Malt Whisky, destilliert in Campbeltown (2016)

(2016) 16 ehemalige Sherry Hogsheads Malt Whisky, destilliert in den West Highlands (2018)

(2018) 21 ehemalige Bourbon-Hogsheads Grain-Whisky, destilliert in den Lowlands. (2017)

Die Nase:

Charles MacLean MBE. Bild: Whiskyexperts

Charles MacLean MBE ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten Schottlands und einer der weltweit führenden Whisky-Experten, produktiver Autor und zufälliger Filmstar. Seit 1981 forscht und schreibt Charlie zum Thema Whisky. Bis heute arbeitet er als Berater für die schottische Whiskyindustrie mit dem Schwerpunkt der sensorischen Beurteilung.

Für die Adelphi Distillery Ltd ist er seit fast drei Jahrzehnten ein langjähriger, sensorischer Mentor. Der unabhängigen Abfüller Adelphi ist der Abfüller dieses Blends, und ihm gehört die Ardnamurchan Distillery an der Westküste gegenüber der Isle of Mull.

Die Ardnamurchan Destillerie von Adelphi, dem unabhängigen Abfüller des MacLean’s Nose.

Die Landmarke:

Entlang der Küste etwa 2km von der Ardnamurchan Brennerei entfernt befindet sich Camas nan Geall, eine Bucht in einer felsigen Küstenlinie. Der fruchtbare Boden auf Camus nan Geall hat eine lange Siedlungsgeschichte. Unter anderem zeugt davon ein historischer Steinhügel mit Kammern und eine Megalithenanlage. Der Ort diente ebenfalls als Begräbnisstätte der Campbells of Ardslignish, wie auf einigen Grabsteine nachzulesen ist. Oberhalb von Camas nan Geall sieht man die felsige Landzunge Macleans Nase hervorragen.

Die ‘Maclean’s Nose’ erstreckt sich in den Sound of Mull oberhalb der Mündung des Loch Sunart. Von Adelphi wird sie schon lange gefeiert, hat doch ihre eigene „Chief Nose“ Charles Maclean MBE einst geschrieben: „Die Ardnamurchan-Brennerei, die meiner Nase am nächsten liegt (closest to my nose)“.

Der Künstler:

Reuben wurde 2020 bei den Scottish Portrait Awards als bildender Künstler des Jahres nominiert. Er schloss sein Studium 2022 mit einem First Class Honours in Bachelor of Arts vom UAL Camberwell College of Artsab.

Mehr zum Künstler unter und seinen Werken können Sie hier sehen und nachlesen.

Und je eine von sechs Flaschen Maclean’s Nose Blended Scotch Whisky gewonnen haben:

Hans-Peter Weis aus 67433 Neustadt a.d. Weinstraße

Jannes Schliephorst aus 99817 Eisenach

Ulrike Erbskorn aus 47229 Duisburg

Marina Janeck aus 40724 Hilden

Dennis Gefke aus 25524 Itzehoe

Marco Sievers aus 24558 Henstedt-Ulzburg

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich! Die Preise werden ihnen schon bald durch unseren Gewinnspielpartner, die Rolf Kaspar GmbH übersendet werden. Bitte um etwas Geduld, und dann wünschen wir Ihnen viel Vergnügen.

Und gleich heute setzen wir die Serie der Gewinnspiele fort – wieder mit einer Verlosung, die einen besonderen Whisky in den Mittelpunkt stellt und zum Entdecken einlädt. Wir freuen uns schon darauf. Sie auch?

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team