Serge verkostet: Das monatliche Springbank-Tasting

Monatlich eine Clynelish und eine Springbank Session auf Whiskyfun wurde uns versprochen. Nach der Clynelish-Verkostung in der letzten Woche liefert Serge Valentin das Tasting der Campbeltown-Brennerei heute. Zwei unabhängige Abfüllungen sowie die Bottlings eines Private Cask und eines Private Owners Cask serviert sich Serge heute, und vergibt diese Bewertungen:

Abfüllung Punkte