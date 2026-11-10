Serge verkostet: Das monatliche Springbank-Tasting
Das versprochene Tasting von Malts der Campbeltown-Brennerei beinhaltet unabhängige Abfüllungen und Private Cask Bottlings
Monatlich eine Clynelish und eine Springbank Session auf Whiskyfun wurde uns versprochen. Nach der Clynelish-Verkostung in der letzten Woche liefert Serge Valentin das Tasting der Campbeltown-Brennerei heute. Zwei unabhängige Abfüllungen sowie die Bottlings eines Private Cask und eines Private Owners Cask serviert sich Serge heute, und vergibt diese Bewertungen:
Abfüllung
Punkte
Springbank 23 yo (41.7%, Private Cask for 25th Anniversary Whisky Market Cologne, first fill sherry hogshead, cask #649, 288 bottles, 2026)
87
Springbank 30 yo 1992/2022 (46.1%, Single Malt Vault, Private Owners Cask, ex-bourbon, cask #314, 75 bottles)