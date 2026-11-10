CampbeltownVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Das monatliche Springbank-Tasting

Das versprochene Tasting von Malts der Campbeltown-Brennerei beinhaltet unabhängige Abfüllungen und Private Cask Bottlings

Monatlich eine Clynelish und eine Springbank Session auf Whiskyfun wurde uns versprochen. Nach der Clynelish-Verkostung in der letzten Woche liefert Serge Valentin das Tasting der Campbeltown-Brennerei heute. Zwei unabhängige Abfüllungen sowie die Bottlings eines Private Cask und eines Private Owners Cask serviert sich Serge heute, und vergibt diese Bewertungen:

AbfüllungPunkte

Springbank 23 yo (41.7%, Private Cask for 25th Anniversary Whisky Market Cologne, first fill sherry hogshead, cask #649, 288 bottles, 2026)87 
Springbank 30 yo 1992/2022 (46.1%, Single Malt Vault, Private Owners Cask, ex-bourbon, cask #314, 75 bottles)90
Springbank 31 yo 1991/2022 (48.3%, Limited Whisky, Connoisseur Collection, refill bourbon, 166 bottles)88
Springbank 1965/1992 (52.8%, Scotch Malt Whisky Society, #27.21)93
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