R.I.P. Robin Laing (1953-2025)

Mit Trauer und Bestürzung erfährt die Whiskywelt vom Ableben von Robin Laing, Whiskybarde und gern gesehener Gast auf vielen Veranstaltungen der Whiskywelt.

Robin wurde am 12. Februar 1953 in Edinburgh geboren und war seit 1996 hauptberuflich als Musiker unerwegs. Seit 1989 veröffentlicht er Alben mit seinen Songs, das letzte 2021. Erst in diesem November war Robin noch bei Veranstaltungen in Deutschland zugegen und erfreute das Whiskypublikum mit seinen Liedern. Robin war ein whiskykundiger Gesprächspartner, ein warmherziger Mensch und ein Freund. Er wird schmerzlich vermisst werden.

Unser Beileid gilt der Familie und den Freunden. Ruhe in Frieden, Robin, und habe dort, wo Du jetzt bist, jeden Tag „Whisky for Breakfast“…