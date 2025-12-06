Ob diesen Whisky der Nikolaus oder der Krampus bring? Due Daten sprechen ja eher eine „teuflische“ Sprache: Ein rauchiger Islay-Malt, mit seinen 8 Jahren vor Kraft strotzend. Aber die neue Abfüllung von whic.de hat auch ihre himmlischen Seiten, wenn man die Tasting Notes liest und von „winterlicher Gemütlichkeit“ liest.

Wie auch immer: Hier sind die Infos zum neuen whic Jingle Beasts 2025 – und der Link zum Bestellen:

NIKOLAUS SPECIAL RELEASE VON WHIC – Das zweite Jingle Beast erobert die Nosinggläser zu den Feiertagen

Bremen, 06.12.2025

whic präsentiert mit Jingle Beasts 2025 seine diesjährige Festtagsabfüllung. Nach der ersten Weihnachts-Edition im vergangenen Jahr folgt nun ein neues torfiges Geschmackserlebnis. Das Etikett zeigt die Mari Lwyd, eine walisische Figur aus der Winterfolklore: ein schaurig-schönes „Geisterpferd“, das in der dunklen Jahreszeit von Haus zu Haus zieht. Diese Stimmung greift der Whisky auf – ein rauchiger Festtagsgeist von Islay besucht Genießer zu Hause und genießt sich am besten in Gesellschaft.

Der Islay Single Malt Scotch Whisky reifte 8 Jahre und erhielt ein Ruby Port Finish, das den typischen Inselrauch mit intensiver Frucht und zuckriger Süße verbindet. In der Nase dominiert kräftiger Torfrauch, begleitet von dunklem Fruchtkompott, Walnüssen und Butterstreuseln. Am Gaumen legt sich ein rauchiger Schleier über cremige Schokolade, Trockenpflaumen und Kaffee. Mit Holzkohlerauch, pikanter und süßer Würze klingt der Single Malt noch lange nach – ein Dram mit winterlicher Gemütlichkeit.

Die intensive Trinkstärke von 55,3% Vol. hält das Aromenspiel dicht und lebendig. Um den vollen Charakter zu erhalten, wurde auf Kühlfilterung verzichtet – genauso wie auf Farbstoffe.

Nur 307 Flaschen gibt es vom Jingle Beast 2025 – ein gefundenes Fressen für diejenigen, die ihren Liebsten an den Feiertagen etwas Besonderes einschenken wollen. Die Abfüllung ist ab sofort exklusiv bei whic erhältlich: https://whic.de/whic-jingle-beasts-2025

„Wie ein warmes Fruchtkompott am Kamin – diesen tollen Winterwhisky genießen Sie am besten in Gesellschaft mit den Liebsten zu den Festtagen.“ Arne Wesche, Gründer von whic

