Auch Gutes kann man verbessern – aus diesem Grund sind die Tastings beim kommenden Irish Whiskey Wochenende 2026 (in diesem Jahr am 28. und 29. November) nach Themen gruppiert und nicht mehr nach Destillerien aufgeteilt. So kann man die Vielfalt dessen, was die irischen Brennereien produzieren, kompakt erleben und genießen.

Auch sonst gibt es einiges über das Irish Whiskey Wochenende 2026 zu sagen – mehr lesen Sie in der nachfolgenden Aussendung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Alles neu: Das Irish Whiskey Wochenende 2026 kommt in neuem Gewand

Diesen Herbst geht das Irish Whiskey Wochenende, Deutschlands größtes, irisches Tasting-Event, in seine siebte Edition. Für Veranstalter Irish-Whiskeys.de der richtige Zeitpunkt dem beliebten Online-Event ein neues Gesicht zu verleihen – ohne dabei das Altbewährte zu vernachlässigen.

In diesem Jahr begrüßt das Team von Irish-Whiskeys.de seine Gäste am Samstag, den 28. und Sonntag, den 29. November. Wie gewohnt findet das Irish Whiskey Wochenende vollständig online statt und wird den Teilnehmern wieder außergewöhnlich tiefe Einblicke in die irische Whiskeywelt liefern. Von Neuheiten über Rares und Exklusives – das Irish Whiskey Wochenende 2026 verspricht wieder ein einmaliges Event zu werden.

Neues Tastingkonzept

Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2020 blieb das Irish Whiskey Wochenende seinem Konzept treu: Teilnehmer erwartete ein vielseitiges Whiskeyangebot von der Grünen Insel. Dabei stellten stets Vertreter der Hersteller in einzelnen Masterclasses ihre Produkte und Geschichte selbst vor. In 2026 ändert sich dieses Konzept.

Dazu erklärt Mareike Spitzer von Irish-Whiskeys.de:

“Nach sechs erfolgreichen Jahren fanden wir es an der Zeit, unsere Vision vom Irish Whiskey Wochenende zu überprüfen und neuen Schwung reinzunehmen. Deshalb haben wir nun ein neues Tastingkonzept, in dem wir verschiedene Themen zusammenfassen und in einzelnen Sessions vorstellen.”

Besonderes, Rauchiges und irische Geschichte

In diesen Tastingsessions stellt Irish-Whiskeys.de exklusive Special Releases vor, taucht in die Bandbreite neuer Brennereien ein oder erkundet Nischen wie rauchige Whiskeys aus Irland genauer. Ebenfalls wird ein ganz besonderes Tasting anhand von historisch authentischen Bränden durch die Jahrhunderte irischer Whiskeygeschichte führen, beginnend im 14. Jahrhundert.

Als Teilnehmer beim Irish Whiskey Wochenende 2026 live dabei sein

Teilnehmer am Irish Whiskey Wochenende können wie in den Vorjahren vorab Tastingssets zu jeder Tastingsession erwerben. Dadurch nehmen sie live an der jeweiligen Session teil, können verkosten und über die Onlineplattform mit ihren Gastgebern und untereinander kommunizieren.

“Das Plattformsystem hat sich in den letzten Jahren bewährt. Wir planen derzeit, die Kommunikationsmöglichkeiten in diesem Jahr noch zu vergrößern”,

deutet Mareike Spitzer weitere Optimierungen an.

Die genauen Details zum Irish Whiskey Wochenende 2026, den Programmablauf, die Set-Inhalte und Preise werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Aktuelle Details finden sich in kürze auf der Festivalwebseite www.irish-whiskey-wochenende.de und auf Instagram und Facebook. Das Social-Media-Handle lautet @irishwhiskeywochenende.