Neues von der grünen Inselvon Irish-Spirits.de: Der Croithlí Triple Cask Single Malt Irish Whiskey hat nach seiner ursprünglichen Reife in Bourbonfässern ein Finish in drei verschiedenen Eichenarten erhalten: Weißeiche, Stieleiche und irische Eiche. Damit, so die Brennerei, erzielt er höchste Harmonie im Geschmack und Mundgefühl.

Der Croithlí Triple Cask Single Malt Irish Whiskey ist ab sofort in Deutschland im gut sortierten Fachhandel und online erhältlich, der UVP des mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllten zweifach destillierten Iren: 39,90 €.

Hier alle Infos, die uns Irish-Spirits.de gesendet hat:

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Zwei, Drei, Eins: Croithlí Triple Cask Single Malt Irish Whiskey

Ein neuer Whiskey der Crolly Distillery aus dem irischen Nordwesten ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Der Croithlí Single Malt Triple Cask vereint in sich das Beste aus zweifach destilliertem Malt Whiskey und seinem dreifachem Fassfinish zu einem rundum hervorragenden Irish Whiskey.

Balance zwischen drei Eichenarten: Der neue Croithlí Single Malt

Dass einen guten Whiskey die perfekte Balance seiner Bestandteile ausmacht, ist in der Whiskeywelt bekannt. Auch im County Donegal, woher der neue Croithlí Single Malt stammt. Ein zweifach destillierter Single Malt reifte in Ex-Bourbonfässern bevor er im äußersten Nordwesten der Grünen Insel ein dreifaches Fassfinish in drei verschiedenen, jungfräulichen Eichenholzarten erhielt.

Hierbei ist die Verwendung verschiedener Eichenarten bei der Reifung für die Crolly Distillery nicht neu: Bereits ihre erste Whiskey-Trilogie stellte die unterschiedlichen Einflüsse von Weißeiche, Stieleiche und irischer Eiche nebeneinander. Konnten Genießer so Vergleiche anstellen, vereint die neueste Abfüllung die Holzunterschiede nun miteinander und zeigt wie sie miteinander harmonieren. Stichwort: Balance.

Croithlí Single Malt Irish Whiskeys

Die Croithlí Single Malt Irish Whiskeys sind eine ideale Reihe für neugierige Gaumen, die sich mit dem Einfluss verschiedener Eichenholzarten beschäftigen möchten. Gleichzeitig sind die Whiskeys trotz ihrer komplexen Geschmacksstruktur äußerst zugänglich und bekömmlich. So haben die Croithlí-Whiskeys Fans im Kreise erfahrener Genießer als auch bei Neuankömmlingen in der Whiskeywelt. Erhältlich ist der neue Croithlí Single Malt sowie die Eichenholz-Trilogie im gut sortierten Fachhandel sowie bei spezialisierten Onlineshops.

Vol.%: 40%

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: Karamell, Vanille, Ingwer und etwas Nelke

Geschmack: süßes Holz, Vanille, Karamell, überreife Pflaumen, leichte Würze

Nachklang: langanhaltend mit Toffee und feinen Holznoten



UVP: 39,90 €