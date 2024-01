Neu in Deutschland: Croithlí Irish Whiskey

Drei Croithlí Irish Whiskey Single Malts aus der Crolly Distillery sind ab sofort erstmals in Deutschland durch den Importeur irish-Whiskeys.de erhältlich. Dabei handelt es sich um drei gesourcte (also zugekaufte) Whiskys aus einer bekannten großen irischen Brennerei, die aber ihr Finish bereits in den Warehouses der 2020 gegründeten Brennerei im County Donegal erhalten.

Für Sie haben wir alle Infos zu den Whiskys mitsamt den Tasting Notes zusammengefasst –

The Crolly Distillery: Neue Whiskeys aus dem wilden Herzen Donegals

Im äußersten Nordwesten der Grünen Insel, wo der Wind ewig vom wilden Atlantik kommt um über einsame Moore und hohe Berggipfel zu wehen, entsteht seit Kurzem der Croithlí Irish Whiskey. Unter dieser Marke bringt The Crolly Distillery aus dem County Donegal nun drei Single Malt Whiskeys aus unterschiedlichen Eichenholzfässern heraus. Diese sind über den Importeur Irish-Whiskeys.de ab sofort auch für deutsche Genießer im Fach-Einzelhandel erhältlich.

Croithlí Irish Whiskey: Sprechen Sie Irisch?

Croithlí Irish Whiskey ist die neue Marke der Crolly Distillery aus dem County Donegal. Hierbei ist Croithlí die irische Schreibweise des Ortsnamens Crolly, Heimat der kleinen Brennerei. Dort in Donegal, wo sich die Menschen entweder auf Englisch oder einfach auf Irisch unterhalten, spielt diese Unterscheidung keine allzu große Rolle. Schließlich sind auch alle Straßenschilder in der Gaeltacht, so der Name der irischsprachigen Regionen auf der Grünen Insel, immer zweisprachig.

Nun sind drei Croithlí Irish Whiskey Single Malts von der 2020 gegründeten Brenneri erschienen. Diese stammen aus einer irischen Groß-Brennerei, erhielten jedoch ihr Finish im Warehouse der Crolly Distillery. Hierzu lagern sie in unterschiedlichen Eichenholzfässern: irische Eiche (Quercus petraea), europäische Eiche (Q. robur) und amerikanischer Weißeiche (Q. Alba). Dazu erklärt Importeurin Mareike Spitzer:

“Das Townland, auf dem sich die Crolly Distillery befindet, heißt übersetzt ‘Kleiner Eichen-Hain’. Hieran angelehnt entstand die Idee, auf verschiedene Eichenholzarten beim Fassfinish zu setzen. Wichtig ist zu betonen, dass es sich jeweils um Virgin Oak Casks handelt.”

Neben der irischen Namensschreibweise sind die Holzarten ein weiterer Bezug zur Heimat der Crolly Distillery.

Die drei Whiskeys füllte die Brennerei mit jeweils 46 Prozent Vol. ab. Sie erschienen Anfang 2022 erstmals in Irland.

“Ab sofort werden diese allerersten Produkte der Crolly Distillery auch in Deutschland erhältlich sein. Wir freuen uns sehr, somit eine weitere Craft-Destille für deutsche Whiskey-Genießer zugänglich zu machen”,

erklärt Mareike Spitzer.

Die Crolly Distillery aus dem Nordwesten Irlands

Die Crolly Distillery eröffnete in 2020 im gleichnamigen Dorf, unmittelbar am Wild Atlantic Way. Unweit des Errigal Mountain, des Glenveagh Nationalparks und nahe der schroffen Küstenlinie von Donegal, liegt die Destille in einem landschaftlichen Paradies. Im Oktober des selben Jahres nahm sie auf zwei restaurierten Cognac-Brennblasen mit direktem Befeuerungssystem die Produktion von zweifach destilliertem Malt auf. Ein Jahr später startete die Destillation von Pot Still Whiskey. Im angrenzenden Warehouse lagern nun beide Varianten zur Reifung. Hierbei finden vor allem Holzeichenfässer aus verschiedenen Eichenarten Verwendung. Neben den in Irland einzigartigen Brennblasen ist dies ein signifikantes Merkmal der Brennerei. Dieses findet sich ebenfalls in den nun erschienenen ersten Croithlí Irish Whiskeys wieder.

Croithli Quercus Alba

Vol.%: 46%

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: Aprikose, Kirchblüte, etwas Muskat, Muskatblüte, Birne

Geschmack: grüne Fruchtnoten, Holz, Vanille, Karamel

Nachklang: trocken und würzig mit einer schönen Komplexität



UVP: 59,90 € – erhältlich hier

Croithli Sessile

Vol.%: 46%

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: süße Vanille, Karamel, grüne Äpfel, Zitronensorbet, etwas süße Mandel

Geschmack: süße holzige Eiche, Traubennoten, Vanille

Nachklang: Crème brûlée, schwarzer Pfeffer und Tannine



UVP: 59,90 € – erhältlich hier

Croithli Quercus Robur

Vol.%: 46%

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: rote Johannisbeere, Wintergewürze: Ingwer, Muskat, Nelke

Geschmack: fruchtig und würzig, Holznoten

Nachklang: ein trockenes Finish mit Holzrauch und dunkler Schokolade

UVP: 59,90 € – erhältlich hier