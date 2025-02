Kingsbarns Distillery investiert 150.000 Pfund in Wärmetauscher für CO2-Reduktion

Destillerien rund um die Welt investieren in Nachhaltigkeit – nicht allein aus Umweltschutzgründen, sondern auch (und das ist das Schöne an solchen Technologien) um damit Kosten zu sparen.

Nun hat auch die Kingsbarns Distillery in Fife in den schottischen Lowlands eine Investition von 150.000 Pfund getätigt, um einen Wärmetauscher zu installieren, der die Abwärme bei der Whiskyproduktion nutzbar macht und so an die 20.000 Pfund Energiekosten pro Jahr sparen soll. Auch wird man so den CO2-Ausstoß um 100.000 Kilogramm pro Jahr verringern können.

Distillery Manager Peter Holroyd dazu:

„We’ve carefully engineered a solution that will effectively capture and reuse heat from our distillation process, cutting our kerosene use by 160-litres per day. By recovering heat from our pot ale and spent lees and sending it through a heat exchanger, we’re raising wash temperatures from around 20 degrees to 70-80 degrees, significantly reducing our energy input. The beauty of this system is that in time, it will pay for itself.”