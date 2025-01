Neues bei Kilchoman: Kilchoman MACHIR BAY EVOLUTION 1.0 – Core Range im neuen Design – Active Sherry Casks

Mit 2025 gibt es nicht nur im Design bei Kilchoman einige Änderungen (man ist bei den Etiketten kräftiger in den Farben geworden), sondern auch beim Machir Bay, der in diesem Jahr als Machir Bay Evolution 1.0 firmiert.

Warum dieser neue Name? Erstens hat sich das Alter der Abfüllung deutlich erhöht, und zweitens wurden dafür aktivere Sherry Casks verwendet, was sich vor allem, aber nicht nur in der Farbe bemerkbar macht (siehe das erste Bild in der Presseaussendung des Importeurs, der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft).

Weiters bittet man uns darauf hinzuweisen, dass man mit Kilchoman, Springbank und Cadenhead’s sowie Glenfarclas ab 14. Februar stattfindenden Whiskymesse in Nürnberg, The VILLAGE vertreten sein wird – dort gibt es auch entsprechende Masterclasses, die schon jetzt auf der Homepage der Messe gebucht werden können.

Neu: Kilchoman MACHIR BAY EVOLUTION 1.0 – Core Range im neuen Design – Active Sherry Casks

Die Range von Kilchoman erstrahlt nun mit dem Machir Bay Evolution 1.0 und vollzieht eine Weiterentwicklung im neuen Design, in deutlich dunklerer Farbe sowie in der Reifedauer. Die Neugestaltung des Verpackungsdesigns fällt zeitlich mit einer Weiterentwicklung des Machir Bay-Vattings zusammen. Die Reifung – 90 % Bourbon und 10 % Oloroso Sherry – bleibt dabei unverändert, wobei der Einsatz von aktiveren Sherry-Fässern für eine intensivere Farbe des Single Malts sorgt. Auch der Sanaig und der Batch Strength präsentieren sich im neuen Design mit einem aktualisierten Label.

Seit dem Launch im Jahr 2012 wurde das Alter vom Machir Bay schrittweise erhöht. Diese jüngste Anpassung ist jedoch deutlich sichtbarer als frühere Entwicklungen.

Das Design vom Machir Bay und Sanaig blieb seit ihrer Markteinführung in den Jahren 2012 bzw. 2016 unverändert. Nach der Veröffentlichung von dem 16-jährigen Whisky und der Batch Strength Edition wurde sich bei der Entwicklung der Verpackungen dazu entschieden, die Farben der Frontlabels stärker in den Vordergrund zu stellen.

Die UVP’S:

Machir Bay – 51,90 €

Sanaig – 59,80 €

Batch Strength – 79,90 €

Über Kilchoman:

Islay’s Farm Distillery

Mit der Gründung der ersten neuen Destillerie auf der Isle of Islay seit 124 Jahren verwirklichte Anthony Wills seinen Traum: Die Wiederbelebung der traditionellen „Farm Distilling“-Kunst. Auf fruchtbaren Böden rund um Kilchoman wird Gerste angebaut, die mit dem einzigartigen Islay-Torf und Handarbeit zu einem unverwechselbaren Single Malt verarbeitet wird.

100% Islay Philosophie

Dieser Traum der 100% Islay Philosphie folgte dem Bestreben – jenseits von industrieller Massenproduktion – die jahrhundertealte Tradition der Farmwhiskys aufleben zu lassen. Kilchoman ist stolz, Schottlands einzige Bren­nerei zu sein, die einen Single Malt aus eigens angebauter und gemälzter Gerste präsentiert „From Barley to Bottle“.

Independence

Die Unabhängigkeit von Kilchoman ermöglicht die kompromisslose Umsetzung eigener Standards für einen klassischen Islay Single Malt. Mit einem einzigartigen Fass-Management und der charakteristischen Kombination aus Rauch, Zitrus, floralen und fruchtigen Noten setzt Kilchoman auf Qualität und Individualität.