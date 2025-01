Der neue Glenfiddich Grand Château 31 Year Old ist gestern im Rahmen eines exklusiven Dinners im Drei-Sterne-Restaurant Amador im 19. Wiener Gemeindebezirk vorgestellt worden. Extra dazu angereist war Global Brand Ambassador Struan Grant Ralph, der auch die zuvor erschienenen Grand Abfüllungen von Glenmorangie zur Verkostung präsentierte.

Unsere persönlichen Eindrücke vom Glenfiddich Grand Château 31 Year Old und vor allem ein Videointerview mit Struan Grant Ralph möchten wir morgen für Sie bringen, heute haben wir für Sie die Pressemitteilung von Top Spirit zum Event und eine Galerie mit Bildern dazu:

Whisky, Kunst und Haute Cuisine: Glenfiddich feiert den Österreich-Launch des neuen Grand Château

Wien, 29.01.2025 – Wenn exzellenter Single Malt Whisky auf Kunst und Haute Cuisine trifft, entstehen unvergessliche Genussmomente. Zur exklusiven Österreich-Premiere des limitierten Glenfiddich Grand Château lud Top Spirit ins Drei-Sterne-Restaurant Amador – eine Bühne für Genuss auf höchstem Niveau. Struan Grant Ralph, Global Brand Ambassador von Glenfiddich, präsentierte im Rahmen des Abends die gesamte Grand Series Kollektion, begleitet von einem raffinierten Menü aus der Küche von Juan Amador. Den krönenden Abschluss bildete eine Live-Kunstperformance des österreichischen Künstlers Martin Tardy – eine Hommage an die kreative Handwerkskunst der Whiskyherstellung.

Glenfiddich Grand Château – eine Symbiose aus Whisky und französischer Weinkunst

Glenfiddich, der weltweit am meisten ausgezeichnete Single Malt Scotch Whisky, setzt mit Grand Château neue Maßstäbe in der Whisky-Kunst. Die neueste, limitierte Edition der renommierten Grand Series vereint auf innovative Weise zwei Welten des Luxus: Nach einer ersten Reifung in amerikanischen Eichenfässern verbrachte der 31 Jahre alte Whisky weitere neun Jahre in erlesenen Bordeaux-Rotweinfässern – eine Premiere für die Destillerie. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges, komplexes und beeindruckendes Aromenspiel aus karamellisierten Kirschen, Äpfeln, wärmenden Gewürzen und gerösteter Eiche, das fruchtige und florale Noten harmonisch vereint.

Zur exklusiven Österreich-Premiere dieses besonderen Single Malts lud Top Spirit, exklusiver Vertriebspartner der Marke Glenfiddich, in das Drei-Sterne-Restaurant Amador, wo Genuss, Handwerkskunst und Ästhetik auf einzigartige Weise verschmolzen. Struan Grant Ralph, Global Brand Ambassador von Glenfiddich, reiste eigens aus London an, um die Gäste durch die Welt der Grand Series zu führen – begleitet von einem exquisiten, auf die Whiskys abgestimmten Menü von Juan Amador. Den emotionalen Höhepunkt des Abends setzte die Live-Kunstperformance des österreichischen Künstlers Martin Tardy, dessen Werk die kreative Kunst der Whiskyherstellung eindrucksvoll interpretierte.

Struan Grant Ralph, Global Brand Ambassador von Glenfiddich, zeigte sich begeistert:

„Es war mir eine große Ehre, Grand Château und die gesamte Glenfiddich Grand Series in diesem exklusiven Rahmen präsentieren zu dürfen. Die Verbindung von exzellentem Whisky, herausragender Kulinarik und inspirierender Kunst macht diesen Abend zu etwas ganz Besonderem. Ein wahrhaft einzigartiges Erlebnis, das die Seele von Glenfiddich widerspiegelt.“

Florian Czink, Geschäftsführer von Top Spirit, betonte:

„Ein Abend wie dieser ist nur durch echte Leidenschaft und Perfektion möglich. Unser Dank gilt Struan Grant Ralph für seine faszinierenden Einblicke in die Welt von Glenfiddich sowie Juan Amador für seine meisterhaften kulinarischen Kompositionen. Dieser Abend war eine Hommage an die Kunst des Genusses – in jeder Facette.“

Die Glenfiddich Grand Series im Detail

Mit Grand Château erweitert Glenfiddich seine renommierte Grand Series um eine weitere außergewöhnliche Kreation. Die Kollektion vereint handwerkliche Perfektion mit innovativen Reifungstechniken und luxuriösen Finishes. Neben Grand Château gehört dazu auch Glenfiddich Grande Couronne, ein 26 Jahre gereifter Scotch Whisky, der in amerikanischen und europäischen Eichenfässern lagert und sein vollendetes Finish in französischen Cognacfässern erhält. Grand Cru, 23 Jahre in amerikanischen und europäischen Eichenfässern gereift, entwickelt durch seine Veredelung in französischen Cuvée-Eichenfässern eine unverkennbare Tiefe und Eleganz. Abgerundet wird die Serie in Österreich durch Gran Reserva, der nach 21 Jahren in europäischen und amerikanischen Eichenfässern sein charakteristisches Finish in karibischen Rumfässern erhält und dadurch eine unverwechselbare exotische Note entfaltet. Jede Edition der Grand Series zelebriert die Innovationskraft und den Pioniergeist von Glenfiddich – eine Hommage an außergewöhnlichen Whiskygenuss in all seinen Facetten. Glenfiddich Grând Chateau ist ab sofort über Top Spirit bzw. den ausgesuchten Spirituosenfachhandel zu einem UVP von € 1.899,- erhältlich.