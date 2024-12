Glenfiddich bringt drei neue Abfüllungen zum Lunar New Year – zwei davon im Global Travel Retail

Gemeinsam mit der Künstlerin Zhang Yu veröffentlicht die Speyside-Brennerei Glenfiddich drei neue Abfüllungen, die sich dem chinesischen Mondjahr widmen.

Die limitierten Ausgaben der für ihre Tintenarbeiten weltbekannten Künstlerin widmen sich der fiktiven Begegnungen des Markentiers von Glenfiddich, dem Hirschen, mit dem mytischen neunfärbigen Rehkönig, der für Weisheit, Mitgefühl und der Sehnsucht nach Harmonie steht.

Die im normalen Handel erhältliche Limited Edition ist der 21 Jahre alte Ran Reserva, die beiden im Travel Retail exklusiv veröffentlichten Whiskys stammen aus der Perpetual Range und sind der 15 Jahre alte Vat 03 und der 18 Jahre alte Vat 04, die beide als Geschenksets auch ein Glas enthalten.

Dazu Claudia Falcone, Global Brand Managing Director bei Glenfiddich:

“The Lunar New Year embodies togetherness and harmony. For the 2025 festive season, we aspire to celebrate the exquisite convergence of diverse traditions. A Gift for Great Encounters is a universal offering that delights in the beauty of this remarkable fusion.”

Die Abfüllungen werden ab Januar erhältlich sein, die Whiskys für den Global Retail allerdings nur an den Flughäfen Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taipei, Singapore, Kuala Lumpur, Incheon und Melbourne.