Artisanal Spirits Company (SMWS) liefert gute Zahlen und investiert in den USA

Die Muttergesellschaft der Scotch Malt Whisky Society, die Artisanal Spirits Company (ASC), hat sich für das laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1 Million Pfund vorgenommen – und sieht sich durch die guten Ergebnisse bislang nach wie vor auf Kurs. Dieses Ergebnis wäre 1,5 Millionen Pfund mehr als im Vorjahr, als man einen Verlust von 500.000 Pfund erwirtschaftete. Der Umsatz soll im Vergleich zu 2023 dabei mit 23,5 Millionen Pfund gleich bleiben. Im Besitz von ASC befinden sich Fässer im Wert von 100 Millionen Pfund, das Vierfache der Verbindlichkeiten, die man für Wachstum eingegangen ist. Man stocke momentan nicht auf, sondern ergänze nur Abgänge.

Auch bei den Mitgliederzahlen gibt es erfreuliche Entwicklungen: Sie stiegen seit Juni des Vorjahres um 5% auf 42.000 – nicht zuletzt dank eines „Mitglieder werben Mitglieder“-Programms in Großbritannien.

Die USA bleiben nach wie vor ein wichtiger Markt für die Scotch Malt Whisky Society – deshalb hat man dort weitere 500.000 Pfund investiert. Auch den Kauf des unabhängigen Abfüllers Single Cask Nation gehört zu den Investitionen in den amerikanischen Markt, wie CEO Andrew Dane festhält:

„Our ambition remains to create a high quality, highly profitable and cash generative, premium global business and we are making good progress on that journey with a creditable performance against a backdrop of uncertain trading conditions prevailing in certain markets.

„Our acquisition of Single Cask Nation in the US is well aligned with our ambition to take greater advantage of the sizeable and growing American whiskey market. The additional investment in our US operations announced today further augments the exciting opportunity for ASC to deliver profitable growth in this key market.“