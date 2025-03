The Artisanal Spirits Company mit Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2024

Die Eigentümer der Scotch Malt Whisky Society (SMWS), Single Cask Nation und J.G. Thomson, die Artisanal Spirits Company, stellt die vorläufigen Ergebnisse für ihr Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 vor und vermeldet einen leichten Umsatzanstieg. Dieser stieg um 0,4 % auf £23,6 Mio, das Unternehmen meldet einen Gewinn vor Steuern von £1,1 Mio., ein Plus von £1,6 Mio. gegenüber dem Vorjahr.

Der Verlust vor Steuern reduzierte sich von £3,6 Mio. im Jahr 2023 auf nun 3,1 Mio. £, der Gewinnwachstum wurde allerdings teilweise durch gestiegene Zinskosten ausgeglichen. Die Artisanal Spirits Company verzeichnete zudem langfristige Einsparungen von £1,5 Mio. bei Provisionen, Personalkosten und Gemeinkosten. Dies führte zu einer Nettoverschuldung von £25,5 Mio. zum Jahresende – gegenüber £27 Mio. im Juni.

Die Mitgliedszahlen der Scotch Malt Whisky Society (SMWS) stiegen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 4 % auf nun 42.700 – mit einem Wachstum von 10 % in Großbritannien und einem Anstieg in Asien, angeführt von China (plus 24 %) und dem kürzlich hinzugekommenen Franchise in Korea (59 %).

Andrew Dane, Geschäftsführer der Artisanal Spirits Company, kommentierte das Ergebnis:

“We continue to have an outstanding asset backing, with the current cask inventory value of just over £100m representing around 4x both NBV and net debt.

“We have now made the important transition of only acquiring stock on a replenishment basis, and this continues to increase the positive future cash profile of the business which is encouraging.

“Overall, we exit full-year 2024 with a good set of results behind us, with a positive start to the first quarter, meaning that we are on track to deliver further profitable growth and cash generation in full-year 2025 and beyond.“