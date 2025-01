Exklusiv-Video: Struan Grant Ralph über den neuen Glenfiddich Grand Château 31 Years Old (und unsere Tasting Notes)

Gestern brachten wir die Pressemitteilung zur Präsentation des Glenfiddich Grand Château 31 Years Old in Österreich durch Global Brand Ambassador Struan Grant Ralph im Restaurant Amador in Wien. Heute möchten wir Ihnen unser Videointerview mit ihm nachreichen, das wir vor der Veranstaltung vor Ort aufgezeichnet haben, und unsere persönlichen geschmacklichen Eindrücke vom ältesten Mitglied der Grand-Serie von Glenfiddich – bisher, wie Struan im Interview betonte.

Zunächst zum Whisky selbst. Als wir hörten, dass dieser neun Jahre lang in französischen Rotweinfässern nachgereift wurde (die genaue Herkunft wird nicht verraten), erwarteten wir natürlich so etwas wie einen Rotweinhammer mit sehr viel Tanninen und überwältigendem Gewicht des Whiskys. Aber: unser Eindruck an diesem Abend war ein ganz ein anderer.

In der Nase zeigte sich der Glenfiddich Grand Château 31 Years Old sehr floral und mit schönen nussigen Noten, weit entfernt von unseren auf den technischen Daten basierten Erwartungen. Der Eindruck war dicht, komplex, aber nicht erschlagend. Am Gaumen die nächste Überraschung: Wir fanden erstaunlich tropische Noten, darunter Anklänge von Ananas. Fruchtig, in den Obstkorb greifend, und dazu getoastete Eiche und wieder schöne nussige Noten. Im Finish, das ausnehmend lang und balanciert war, gab es einen Anklang von Tannin, aber ohne dabei deutlich adstringierend zu sein. Hätten wir den Whisky blind verkostet, hätten wir nicht mit Sicherheit auf Weinfässer getippt, und hätte man uns gesagt, dass seine Sekundärreifung darin neun Jahre dauerte, hätten wir es wohl nach unseren sensorischen Eindrücken nicht geglaubt. Glenfiddich, oder anders gesagt, Malt Master Brian Kinsman ist hier ein ganz außergewöhnlicher Whisky gelungen, der in der Reihe der anderen Grand-Abfüllungen, die wir an diesem Abend alle ebenfalls verkosten konnten, einen höchst eigenständigen Platz einnimmt.

Zurück aber zu unserem Interview mit Struan Grant Ralph, in dem er über die Abfüllung spricht, über die Erwartung, die man an die Weinfässer geschmacklich hatte und ob man die lange sekundäre Reifung überhaupt so geplant hat. Das etwas über drei Minuten lange Videointerview finden Sie hier und auf unserem Youtube-Kanal, den zu abonnieren wir Sie herzlich einladen.