Britische Wettbewerbsbehörde (CMA) untersucht Verkauf von Famous Grouse an William Grant & Sons

Schon im September haben wir darüber berichtet, dass Edrington seine Marken Famous Grouse und Naked Malt an William Grant & Sons verkaufen und sich damit komplett aus dem Markt für Blends zurückziehen will. Der Verkauf sei aber von verschiedenen behördlichen Genehmigungen abhängig.

Nun nimmt die britische Wettbewerbsbehörde laut einem Artikel in The Spirits Business diesen geplanten Verkauf unter die Lupe und untersucht, ob dadurch eine wettbewerbsverzerrende Größe am Markt der Blends entstehen würde. In einer Aussendung der Competetition Markets Authority (CMA) heißt es dazu, man wolle untersuchen ob der Kauf:

“will result in the creation of a relevant merger situation under the merger provisions of the Enterprise Act 2002 and, if so, whether the creation of that situation may be expected to result in a substantial lessening of competition within any market or markets in the United Kingdom for goods or services”