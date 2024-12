Neu für Österreich: Kavalan SALUD Edition Solist Vihno Barrique

Die Destillerie Kavalan in Taiwan hat besonders für ihre bestens betreuten Fassreifungen international schon viel Lob eingeheimst. Der Bestseller Kavalan Solist Vihno Barrique macht da keine Ausnahme, und die exklusiv für Österreich abgefüllte Kavalan SALUD Edition Solist Vihno Barrique wohl auch nicht. 165 Flaschen davon, die Ausbeute der Einzelfassabfüllung, gibt es ab sofort im österreichischen Fachhandel.

Mehr über ihn, darunter auch die Tasting Notes, finden Sie nachstehend in den Infos, die uns der Importeur Salud Spirits Austria übermittelt hat:

KAVALAN: SALUD EDITION – SOLIST VIHNO BARRIQUE

Wien, 02. 12. 2024 – Salud Spirits Austria bringt pünktlich zu Weihnachten eine wirklich bemerkenswerte Vinho Barrique Version in einer exklusiven Salud Edition auf den österreichischen Markt!

Der Vinho Barrique ist bereits eines der meistverkauften Produkte im Sortiment von Kavalan, weshalb sich Salud für dieses spezielle Fass entschieden hat. Man kann sehen, dass, obwohl man das gleiche Vinho Barrique Produkt aus einem speziellen Einzelfass entnimmt, die Geschmacksnoten und das Geschmackserlebnis völlig anders sein können als beim „Standardprodukt“. Das, so Maria Kitsati, Direktorin der österreichischen Niederlassung, macht die Einzelfassabfüllung so interessant.

Dieser Vinho Barrique, der mit 56,3 % Fassstärke abgefüllt wird und nur 165 Flaschen umfasst, präsentiert sich in einem schönen blauen Design mit dem Namen Salud auf der Flasche und der Geschenkverpackung. Die ersten Flaschen werden der taiwanesischen Botschaft in Wien übergeben, mit der Salud enge Beziehungen unterhält.

Da es sich um eine Spezialabfüllung für den österreichischen Markt handelt, wurde der heimische Whiskykenner Roland Graf gebeten, die Verkostungsnotizen zu verfassen:

Nase:

Intensives Kastanienbraun, dem ein expressiver Duft entspricht: Eine Mischung aus Schokolade und Kirsche (wie „Mon chéri“) schmeichelt der Nase. Die Holzwürze der intensiven, tropischen Reifung kommt als spezieller Akzent hinzu.

Gaumen:

Piment und erneut eine Fülle an rotfruchtigen Eindrucken kleiden den Mund aus. Im Trinkverlauf erhöhen sich die schokoladigen Noten – man denkt an Schoko-Brownie. Der weichere Eindruck am Gaumen hebt Lakritze, Honig und Rosinen hervor, die unter der ersten Kraft verborgen waren.

Abgang:

Das Finale der Fass-Stärke ist kräftig, wird aber vom schokoladigen Schmelz schön abgefedert. Im Nachklang finden sich dann auch Weingummi-Noten, ja fast ein Akzent von Roten Trauben.

Tipp: Diesen Whisky sollte man auf jeden Fall auch mit zwei, drei Tropfen Wasser probieren – und dann selbst für volle Kraft oder sanftere Gangart entscheiden.