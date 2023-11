Suntory erhöht Whisky-Preise in Japan

In dieser Woche kündigte Suntory eine teilweise massive Preiserhöhung für die gesamte Whiskypalette des Unternehmens, einschließlich Hibiki, Yamazaki und Hakushu, ab dem 1. April 2024 an. Diese Ankündigung gilt für den japanischen Markt. Doch die Begründung lässt eine ähnliche Erhöhung für unsere Märkte vermuten.

Suntorys offizieller Grund für die Preiserhöhungen, wie Whiskey Richard auf seiner Web-Site Nomunication schreibt, ist ihre Investition in den Kapazitätsausbau ihrer Brennereien. Zusätzlich vermutet Richard, dass der momentan schwache Yen auch zu höheren Kosten beim importierten Getreide und Malz führt. Japanischer Whisky erfreut sich weiterhin global großer Beleibtheit, die Nachfrage kann Suntory nicht in seiner Gänze abdecken. Besonders die Abfüllungen mit einer hohen Alterszahl erhalten sehr massive Preiserhöhungen. Hibiki 30, Yamazaki 25 und Hakushu 25 werden dann 125 % mehr kosten, also anders gerechnet mehr als doppelt so viel.

Die genaue Auflistung der Preiserhöhungen finden Sie auf der Website von Suntory im japanischen Original, und auf Nomunication in Englisch.