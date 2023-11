Kilian Distillers mit vorweihnachtlicher Sonderedition

Die unterfränkische Whisky-Brennerei St. Kilian Distillers präsentiert auf der am kommenden Wochenende stattfindenden InterWhisky ihre Winter Edition „Frohe Weihnachten“. Das Gerstenmalz für diesen Single Malt wurde schonend über Buchenholzfeuer geräuchert. Das rauchige Destillat reifte dannn anschließend sechs Jahre lang in einem 225 Liter Fass aus französischer Eiche, in dem zuvor für mindestens 30 Monate dänischer Kirschwein lagerte. Ohne Färbung sowie ohne Kühlfiltrierung mit 51,6 % Vol. abgefüllt, sind insgesamt 492 Flaschen erhältlich.

St. Kilian Winter Edition „Frohe Weihnachten“ ist ab morgen am InterWhisky Messestand von St. Kilian Distillers sowie im Onlineshop der Destillerie erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 0,5-Liter-Flasche beträgt 69,90 €.

Mehr zu dieser Abfüllung in der Pressemitteilung:

Vorweihnachtliche Sonderedition für die InterWhisky 2023 in Frankfurt

St. Kilian Distillers präsentiert sanft rauchigen Single Malt Whisky „Frohe Weihnachten“ aus Kirschwein Einzelfass

Rüdenau, im November 2023| Die unterfränkische Whisky-Destillerie St. Kilian aus Rüdenau bei Miltenberg, bekannt für ihre Experimentierfreude sowie ihre vielfach prämierten Whiskys und Liköre, freut sich, eine besondere Winter Edition ankündigen zu dürfen. Der sanft rauchige Single Malt Whisky „Frohe Weihnachten“, der erstmals Ende November auf der Whiskymesse InterWhisky in Frankfurt am Main vorgestellt wird, wurde in einem einzigartigen Kirschwein Fass gereift.

Die InterWhisky ist eine der renommiertesten Whiskymessen in Deutschland, die jedes Jahr Enthusiasten und Liebhaber der edlen Spirituose aus aller Welt anzieht. Vom 24. bis zum 26. November 2023 verspricht die 24. Auflage der Messe im stilvollen Ambiente des Gesellschaftshaus Palmengarten ein ganz besonderes Highlight in Form der eigens dafür von St. Kilian Distillers ausgewählten Winter Edition „Frohe Weihnachten“.

Die limitierte Einzelfassabfüllung erhielt ihren einzigartigen Charakter durch Gerstenmalz, welches schonend über Buchenholzfeuer geräuchert wurde. Das rauchige Destillat reifte anschließend sechs Jahre lang in einem 225 Liter Fass aus französischer Eiche, in dem zuvor für mindestens 30 Monate dänischer Kirschwein lagerte. Das Resultat ist ein sanft rauchiger, vielschichtiger Single Malt Whisky mit einer saftigen Fruchtsüße von roten Kirschen, die perfekt mit den dunklen Schokoladenoten harmoniert und mit einer bemerkenswerten Tiefe die Magie der Weihnachtszeit in einer Flasche einfängt.

In limitierter Zahl erhältlich

Die St. Kilian Winter Edition „Frohe Weihnachten“ ist streng limitiert. Der Single Malt Whisky wurde weder gefärbt noch kühlgefiltert mit einem Alkoholgehalt von 51,6 % Vol. in insgesamt 492 Flaschen mit der ikonischen Brennblasenform abgefüllt. Die Flaschen dieser exklusiven Sonderedition sind ab Freitag, 24. November 2023, am InterWhisky Messestand von St. Kilian Distillers sowie im Onlineshop der Destillerie erhältlich.

Tasting-Notes

Aussehen: Roségold

Aroma: Sanfter Rauch umhüllt die Fruchtnoten von roten Kirschen und reifen Pfirsichen, die von zarter Vanille und feiner Eichenwürze begleitet werden.

Geschmack: Die saftig fruchtige Melange aus roten Kirschen und reifen Pfirsichen wird von cremiger Vanille und dunkler Schokolade begleitet und von wärmenden Eichennoten mit weihnachtlichen Gewürzen sowie einem Hauch Tannine perfekt in Balance gehalten.

Nachklang: Cremige Kirschmarmelade klingt mit dunkler Schokolade, trockenen Eichennoten sowie einem Hauch Rauch vollmundig und angenehm lange nach.

Alkoholgehalt: 51,6 % Vol.

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)