TTB-Neuheit: Glen Grant 30 yo 2024 Release

Die Ausgabe eines Glen Grant 30 yo kündigt sich laut unseres neuesten Fundes in der us-amerikanische TTB-Datenbank an, und zusätzlich wird diese Abfüllung auch bereits auf der Website der Brennerei unter „COMING SOON“ geführt. Glen Grant 30 yo 2024 Release reifte in Oloroso Sherry Casks sowie Ex-Bourbon Barrels, und kommt mit 48 % Vol. in die Flaschen. Mehr Informationen sind dem Etikett nicht zu entnehmen, die Glen Grant Website ist hier informationsfreudiger:

„An impressive thirty years of nurture in both American Oak Bourbon barrels and Oloroso Sherry casks brings to life evocative, fruity aromas and delicate, mellow creaminess. It’s unbelievably sweet, soft, fruity finish celebrates the art of exceptional maturation.“

Hier die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.