Coopers Brewery eröffnet Whiskybrennerei

Die Coopers Brewery ist Australiens größte unabhängige Brauerei, blickt auf eine 162-jährige Geschichte und expandiert nun in das Segment Whisky. 70 Millionen AU$ (etwas mehr als 40 Millionen Euro) investierte das Familienunternehmen in ihre erste Whisky-Destillerie, sie ist Teil eines neuen Marken-Komplexes, welches sich neben der Brauerei des Unternehmens in Adelaide befindet. Die maßgefertigten Brennblasen kommen aus Schottland, das zur Whiskyherstellung verwendete Malz stellt die Coopers Brewery selber her. Die neue Brennerei wird ergänzt durch ein Restaurant, drei Bars, einen Verkostungsraum, eine Mikrobrauerei, einem merchandise store und durch eine unterirdische Lagerstätte für 5.000 Whiskyfässer.

Iain Cooper, sixth-generation Cooper family member, at the company’s new whisky distillery

Bild nach The spirits business

Am 6. August startete die Brennerei mit einer Eröffnungsveranstaltung, am 28. August wird sie dann auch für die Öffentlichkeit geöffnet.