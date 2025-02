TTB-Neuheiten: Yamazaki 18 yo und 25 yo Mizunara Japanese Oak Cask, Hakushu 18 yo Peated Malt

Anlässlich ihres 100. Geburtstags präsentierte House of Suntory im Jahr 2023 eine limitierte Whisky Sonderedition. Zu dieser gehörten neben Yamazaki 12 yo 100th Anniversary Edition auch Yamazaki 18 yo Mizunara Japanese Oak Cask sowie Hakushu 18 yo Peated Malt 100th Anniversary Edition. Neue Einträge in die us-amerikanische TTB-Datenbank, die das 88 Bamboo Editorial Team dort fand, deuten drauf hin, dass aus diesen Sondereditionen reguläre Abfüllungen werden. Diese werden zudem durch das Bottling Yamazaki 25 yo Mizunara Japanese Oak Cask ergänzt. In die Flaschen kommt das Trio mit 48 % Vol., hier die Etiketten der Drei:

Yamazaki 25 yo Mizunara Japanese Oak Cask

Yamazaki 25 yo Mizunara Japanese Oak Cask

Hakushu 18 yo Peated Malt

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.