Ardbeg Traigh Bhan 19 Batch 6 surft auf der Welle ultimativer Ardbeg Intensität

Sein Erscheinen kündigte sich bereits an, jetzt wird Ardbeg Traigh Bhan 19 Batch 6 demnächst auch erscheinen. Die Neuauflage der exklusiven Kleinserie reifte ebenfalls in ehemaligen Bourbonfässern und Oloroso-Sherryfässern, ist mit 46,2 Vol. % Alkohol abgefüllt und nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt. Ab dem 27. August 2024 wird sie in allen Ardbeg Embassies und auf Ardbeg.com erhältlich sein, ab dem 2. September 2024 dann auch im Fachhandel. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 280 €.

Alle weiteren Informationen rund um diese Abfüllung finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

ARDBEG TRAIGH BHAN BATCH 6 SURFT AUF DER WELLE ULTIMATIVER ARDBEG INTENSITÄT

Islay / München, 13. August 2024. Von Ardbeg Islay Single Malt Whisky erscheint in Kürze die sechste Ausgabe des Ardbeg Traigh Bhan 19 Years Old. Benannt ist die Serie nach einem Strand an der Südküste der schottischen Hebrideninsel, der für seinen singenden Sand bekannt ist. Wie seine preisgekrönten Vorgänger ist die Neuauflage der exklusiven Kleinserie ebenfalls in ehemaligen Bourbonfässern und Oloroso-Sherryfässern gereift. Sein höherer Anteil an diesen amerikanischen Weißeichenfässer sorgt für das ultimative, kräftige Ardbeg-Aroma. Die für diese Serie typisch-feine Balance brandet an mit Olivenöltönen, frisch gemähtem Gras und den klassischen Ardbeg-Noten wie Teerseil, Minze, dunkler Schokolade, Rußrauch und Fenchel.

Master Blender Gillian Macdonald sagt:

„Unser Whisky Creation Team erkundet für den Ardbeg Traigh Bhan die komplette Bandbreite, die geschmacklich jede dieser Chargen prägt. Mit dem höchsten Anteil an Ex-Bourbonfässern – im Vergleich zu früheren Abfüllungen der Serie – ist der Batch 6 rar und von unglaublicher Balance. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie er den Fans von Ardbeg Traigh Bhan gefällt.“

Jeder, der jährlich neu erscheinenden Serienvertreter trägt einen eigenen Code, ein Chargensymbol und die Initialen einer bekannten Persönlichkeit der Destillerie. Beim Batch 6 ist es Dugga Bowman, Head Warehouse Operator von Ardbeg. Er sagt:

„Benannt nach dem schönsten Islay-Strand wird die sechste Ausgabe bei allen Ardbeg-Fans sicher großen Anklang finden. Hoffentlich genießen sie es, die Unterschiede zu früheren Ausgaben der Serie entdecken – und mit Whiskyliebhabern zu diskutieren.“

Die Ardbeg Traigh Bhan 19 Years Old Serie ist für ihre unglaubliche Balance und Güte bekannt. International renommierte Auszeichnungen wie Gold bei der IWSC (International Wine and Spirits Competition) und der ISC (International Spirits Challenge) finden sich auf der langen Liste von Prämierungen. Diese und weitere Details zur Abfüllung, zu Ardbeg und dem kostenfreien Beitritt zum Ardbeg Committee finden sich auf Ardbeg.com.

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan Batch 6 ist mit 46,2 Vol. % Alkohol abgefüllt und ab dem 27. August 2024 in allen Ardbeg Embassies und auf Ardbeg.com erhältlich, ab dem 2. September 2024 im Fachhandel. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 280€.

VERKOSTUNGSNOTIZ ARDBEG 19 YEARS OLD TRAIGH BHAN BATCH 6

Farbe: Glänzendes Gold

An der Nase: Ein recht ungewöhnlicher Olivenölduft grüßt, mit etwas Teer, Rußrauch, Ingwerschokolade und frisch gemähtem Gras. Mit Wasser öffnet sich das Bouquet und zeigt die ultimativen Ardbeg-Noten mit Fenchel, Pfefferminze, Eukalyptus und Teerseil im Vordergrund.

Am Gaumen: Der erste Eindruck ist etwas ölig, gefolgt von einer intensiv-minzigen Süße, die von Röstbrot-Noten, Teeröl, Teerseife und einem Hauch geräucherter Ananas begleitet wird. Die tiefen, reichen Aromen setzen sich fort mit dunkler Schokolade, Pfefferminzcreme, Lagerfeuerglut und Kampfer.

Nachhall: Der lange Nachgeschmack erinnert an Kaffeesatz und Lakritze, der langsam abebbt.

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan Batch 6 ist mit 46,2 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.