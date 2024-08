Whisky Europa präsentiert karuizawa / five decades 1960 – 2000

Die noch existierenden Fass-Bestände der legendären, seit 2001 nicht mehr produzierenden und 2016 abgerissenen japanischen Brennerei Karuizawa werden äußerst überschaubar sein. Immer seltener erscheinen deshalb Abfüllungen mit Single Malts dieser Lost Distillery.

Whisky Europa stellt in ihrer Presseaussendung für den europäischen Markt die wohl letzte Ausgabe einer Karuizawa Abfüllung vor. Die beiden Bottlings sind Teil von karuizawa / five decades 1960 – 2000, Karuziawa 5 Decades / Crane / Gold ist eine reine Sherry-Fass-Edition, Karuziawa 5 Decades / Turtle / Silver legt den Fokus auf Ex-Bourbonfässer. Das Set erscheint in einer Auflage von nur 158 Flaschen.

Alle Details sowie die Verkostungsnotizen in der folgenden Presseaussendung von Whisky Europa:

karuizawa / five decades 1960 – 2000

Wir, Whisky Europa, freuen uns für den europäischen Markt die wohl letzte Ausgabe einer Karuizawa Abfüllung anbieten zu können. Über viele Jahre hinweg wurde dieses Projekt von Distilla geplant, mit dem Ziel, die erfolgreichsten Fässer aus den 60er bis 2000er-Jahren in einer legendären Abfüllung zu vereinen, die sowohl mit viel Feingefühl als auch mit einem großartigen Design überzeugt. 2024 sind nun zwei Editionen erhältlich: eine reine Sherry-Fass-Edition CRANE / GOLD und eine Edition mit Fokus auf Ex-Bourbonfässer TURTLE / SILVER. Jede Edition umfasst 159 Flaschen.

Da dieses Projekt bereits seit geraumer Zeit in der Pipeline war, setzte Distilla alles daran, die Abfüllung zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Begonnen wurde mit dem exquisiten Design, gefolgt von der Auswahl der hochwertigsten Whiskys. Ihr Ziel war es, einen Punkt zu finden, an dem kompromisslose Qualität die Erwartungen der Kunden an einen Whisky erfüllt, der nicht übermäßig teuer ist und dennoch den Standards von Sammlern gerecht wird.

Um dies zu erreichen, wurden sorgfältig die besten Fässer ausgewählt, darunter einige der hochgelobten Abfüllungen aus der Hall of Fame von Karuizawa, wie etwa die Abfüllungen aus zwei Fässern aus den 60ern.

Jedes Jahrzehnt wird durch dessen besten Exemplare repräsentiert, die das Wesen des weltweit geschätzten japanischen Whiskys einfangen. Geprägt von einer rebellischen Jugend und dem Aufkommen der Discomusik, finden sich Repräsentaten aus hervorragenden Fässern der 70er Jahre.

Die 80er und 90er Jahre zeigen viele Facetten, wobei herausragende NOH-Fässer ausgewählt wurden. Die Balance wurde zudem durch jüngere Jahrgänge aus den 90er- und 2000er-Jahren ergänzt, jedoch nur in einem Umfang, der sicherstellt, dass eine unübertroffene Qualität und ein hoher Alkoholgehalt beibehalten werden konnte.

Karuziawa 5 Decades / Crane / Kranich

Erleben Sie die ultimative Luxusabfüllung von Karuizawa Single Malt Whisky mit dem exklusiven Cuvee, in dem fünf Jahrzehnte vereint sind. Tauchen Sie ein in die reichhaltigen Aromen von klebrigen Datteln, getrockneten roten Beeren, tiefer Eiche und subtilem schwarzen Pfeffer, die Ihre Sinne verzaubern.

Mit einem beeindruckenden Alkoholgehalt von 59,5 % und nur 158 Flaschen weltweit erhältlich, ist dieser Whisky ein wahrer Schatz für Liebhaber hochwertiger Spirituosen. Lassen Sie sich von dem Symbol des Glücks, des Kranichs, begleiten und genießen Sie ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Sie nicht vergessen werden.

Karuziawa 5 Decades / Turtle / Schildkröte

Tauchen Sie ein in die Welt der Schildkröte – ein Symbol für Langlebigkeit, Stabilität und Ausdauer. Als Glücksbringer steht die Schildkröte für ein harmonisches und dauerhaftes Leben. Genießen Sie die Eleganz und Raffinesse des Karuizawa Single Malt Whiskys aus fünf Jahrzehnten, der in dieser limitierten Edition sowohl in Sherry als auch in Bourbon gereift ist.

Erleben Sie Aromen von geschnittenem Apfel, roten Beeren und einer subtilen Zitrusnote, gefolgt von Karameläpfeln, verkohltem Eichenholz, Pfirsich und braunem Zucker auf dem Gaumen. Mit einem Hauch von Birne und einem langen, köstlichen Abgang bei 54,2 % Alkoholgehalt wird jeder Schluck zu einem besonderen Erlebnis. Präsentiert in einer exquisiten Holzkiste, ist diese Flasche auf nur 158 Stück limitiert und ein wahres Kunstwerk für Liebhaber feinster Whiskys. Gönnen Sie sich diesen einzigartigen Genuss.